Самарская компания выиграла миллиардный контракт на перевозки пассажиров в Сургуте

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Ранее мэрия Сургута (ХМАО) в лице МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" объявила конкурс на поиск подрядчика, который займется осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам.