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Экономика и бизнес

Самарская компания выиграла миллиардный контракт на перевозки пассажиров в Сургуте

СУРГУТ. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ранее мэрия Сургута (ХМАО) в лице МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" объявила конкурс на поиск подрядчика, который займется осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам.

Победителем торгов стало ООО "СамараАвтоГаз". Сумма контракта, рассчитанного до 30 ноября 2028 года и состоящего из 48 этапов, составляет 1,7 млрд рублей.

В описании объекта закупки отмечается, что самарская компания будет обслуживать 11 муниципальных маршрутов: №№ 13, 18, 28, 28а, 43, 45, 47, 61, 68, 88 и 99.

ООО "СамараАвтоГаз" обслуживает большинство муниципальных маршрутов в Самаре. Компанию связывали с бизнесменом, бывшим министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области и депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским. В 2021 году она перешла под контроль московского перевозчика "Ранд-Транс". При этом учредителями организации значатся физические лица — Александр Судаков и Усман Джамбулатов.

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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

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