Самарская компания выиграла миллиардный контракт на перевозки пассажиров в Сургуте

Ранее мэрия Сургута (ХМАО) в лице МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" объявила конкурс на поиск подрядчика, который займется осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам.
Победителем торгов стало ООО "СамараАвтоГаз". Сумма контракта, рассчитанного до 30 ноября 2028 года и состоящего из 48 этапов, составляет 1,7 млрд рублей.
В описании объекта закупки отмечается, что самарская компания будет обслуживать 11 муниципальных маршрутов: №№ 13, 18, 28, 28а, 43, 45, 47, 61, 68, 88 и 99.