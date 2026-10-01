В Тольятти на свадебный кортеж составили 17 протоколов

В Тольятти свадебный кортеж попал под пристальное внимание ГИБДД: водители массово нарушили ПДД, за что получили административные протоколы, сообщает региональное ГУ МВД.

Нарушения выявили при мониторинге интернета, полицейские обнаружили видеозапись, где на ул. Коммунистической в Тольятти участники кортежа пренебрегают правилами дорожного движения. На место направили экипажи Госавтоинспекции. В итоге всех водителей установили и привлекли к ответственности: в отношении них составили 17 административных материалов.

Среди зафиксированных нарушений:

стекла с недостаточной светопропускаемостью;

неправильная перевозка пассажиров и игнорирование ремней безопасности;

отсутствие полиса ОСАГО;

создание помех другим участникам движения.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Кроме оформления протоколов, сотрудники полиции провели с каждым нарушителем разъяснительную беседу, а именно напомнили о важности соблюдения ПДД и недопустимости подобного поведения на дороге.