В Богатовском районе при съезде легковушки в кювет погиб водитель

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 1 октября, на автодороге "Кинель — Богатое — Борское" погиб водитель съехавшего в кювет автомобиля Lada Priora, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"