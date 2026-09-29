В Самаре в ДТП с участием 16-летнего автомобилиста без прав пострадало пять человек

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В понедельник, 28 сентября, в 13:41 в Промышленном районе Самары столкнулись Toyota Land Cruiser под управлением 65-летнего водителя и автомобиль Lada Vesta, которым управлял 16-летний подросток, не имеющий права управления транспортными средствами.

Фото: ГУ МВД по Самарской области