В Сергиевском районе при столкновении двух легковушек пострадал пассажир

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В среду, 30 сентября, в 08:18 на 4 км автодороги "Урал — Сергиевск — Челно‑Вершины" столкнулись LADA Granta и LADA Vesta, пострадал один человек, сообщили в ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"