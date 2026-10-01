Обиженный на подорожание желанного авто житель Ставропольского района бросил бутылку с горючей жидкостью на территорию автосалона

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в повреждении автомобиля, принадлежавшего автосалону, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Летом текущего года на парковке автосалона на Обводном шоссе в Ставропольском районе загорелся автомобиль Lada Vesta. Собственник автосалона обратился за помощью в полицию. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлена личность предполагаемого злоумышленника. 39-летнего местного жителя задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Мужчина признал свою вину. Он сообщил полицейским, что заключил договор на покупку машины в автомобильном салоне, однако позже выяснилось, что стоимость транспортного средства неожиданно возросла. Как пояснил задержанный, разочарованный после визита в автосалон, он решился на противоправный поступок.
Мужчина бросил бутылку с горючей жидкостью на территорию автосалона, в результате чего загорелся один из автомобилей.
Согласно экспертизе, размер ущерба, причиненный автосалону, составил свыше 350 тыс. рублей.
Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества). В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят дополнительные следственные действия.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках