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Преступления Происшествия

Обиженный на подорожание желанного авто житель Ставропольского района бросил бутылку с горючей жидкостью на территорию автосалона

ТОЛЬЯТТИ. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в повреждении автомобиля, принадлежавшего автосалону, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Летом текущего года на парковке автосалона на Обводном шоссе в Ставропольском районе загорелся автомобиль Lada Vesta. Собственник автосалона обратился за помощью в полицию. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлена личность предполагаемого злоумышленника. 39-летнего местного жителя задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина признал свою вину. Он сообщил полицейским, что заключил договор на покупку машины в автомобильном салоне, однако позже выяснилось, что стоимость транспортного средства неожиданно возросла. Как пояснил задержанный, разочарованный после визита в автосалон, он решился на противоправный поступок. 

Мужчина бросил бутылку с горючей жидкостью на территорию автосалона, в результате чего загорелся один из автомобилей.

Согласно экспертизе, размер ущерба, причиненный автосалону, составил свыше 350 тыс. рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества). В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят дополнительные следственные действия.

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