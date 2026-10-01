Делегация Самарской области работает на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь 2026"

Делегация Самарской области по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева принимает участие в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь 2026", которая проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.
На стенде Самарской области была представлена продукция ведущих региональных производителей и разработчиков: АвтоВАЗа, производителя робототехнических комплексов "Тесвел", технопарка "Дом дирижаблестроителей имени К. Э. Циолковского", РКЦ "Прогресс", производителя желатиновых капсул ООО "Арсенал атлета", производителя сельскохозяйственной техники "Пегас-Агро" и других компаний.
На стенде региона состоялось подписание договора между АО "Самарский гипсовый комбинат" и белорусского производителя керамической плитки ОАО "Керамин". Документ направлен на развитие кооперационных связей в сфере производства строительных и керамических материалов.
На полях форума состоялась рабочая встреча с представителями ООО "Астопроект". Участники обсудили работу с объектами культурного наследия, развитие инфраструктуры в сфере туризма и гостеприимства, вопросы комплексного развития областных территорий.
Также глава делегации, заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк провел переговоры с руководством компании "Мостра-Групп". Стороны обсудили организацию поставок и продвижения региональной продукции на рынке Республики Беларусь. В планах — организация прямых переговоров с заинтересованными производителями региона и проведение бизнес-миссии.
В первый день работы делегации на форуме особое внимание было уделено развитию сотрудничества в сфере здравоохранения. Стенд Самарской области посетил заместитель министра здравоохранения республики Беларусь Александр Старовойтов. В ходе переговоров с Павлом Финком стороны обсудили возможность выхода самарских предприятий на рынок Беларуси, поставки фармацевтической продукции и материалов для медицинской сферы, а также научно-техническое сотрудничество с регионом.
"Республика Беларусь является стратегическим партнером Самарской области. Взаимодействие двух регионов усиливается, мы наращиваем товарооборот, экспорт и импорт продукции наших производителей. Настрой на планомерное расширение сотрудничества — обоюдный", — подвел итоги первого дня работы делегации региона на выставке Павел Финк.
Делегация Самарской области продолжает работу на площадке "ИННОПРОМ. Беларусь 2026". Впереди — ряд важных встреч и стратегических переговоров, направленных на дальнейшее укрепление торгово-экономического и промышленного сотрудничества между Самарской областью и Республикой Беларусь.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.