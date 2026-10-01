Делегация Самарской области работает на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь 2026"

Делегация Самарской области по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева принимает участие в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь 2026", которая проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.

На стенде Самарской области была представлена продукция ведущих региональных производителей и разработчиков: АвтоВАЗа, производителя робототехнических комплексов "Тесвел", технопарка "Дом дирижаблестроителей имени К. Э. Циолковского", РКЦ "Прогресс", производителя желатиновых капсул ООО "Арсенал атлета", производителя сельскохозяйственной техники "Пегас-Агро" и других компаний.

На стенде региона состоялось подписание договора между АО "Самарский гипсовый комбинат" и белорусского производителя керамической плитки ОАО "Керамин". Документ направлен на развитие кооперационных связей в сфере производства строительных и керамических материалов.

На полях форума состоялась рабочая встреча с представителями ООО "Астопроект". Участники обсудили работу с объектами культурного наследия, развитие инфраструктуры в сфере туризма и гостеприимства, вопросы комплексного развития областных территорий.

Также глава делегации, заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк провел переговоры с руководством компании "Мостра-Групп". Стороны обсудили организацию поставок и продвижения региональной продукции на рынке Республики Беларусь. В планах — организация прямых переговоров с заинтересованными производителями региона и проведение бизнес-миссии.

В первый день работы делегации на форуме особое внимание было уделено развитию сотрудничества в сфере здравоохранения. Стенд Самарской области посетил заместитель министра здравоохранения республики Беларусь Александр Старовойтов. В ходе переговоров с Павлом Финком стороны обсудили возможность выхода самарских предприятий на рынок Беларуси, поставки фармацевтической продукции и материалов для медицинской сферы, а также научно-техническое сотрудничество с регионом.

"Республика Беларусь является стратегическим партнером Самарской области. Взаимодействие двух регионов усиливается, мы наращиваем товарооборот, экспорт и импорт продукции наших производителей. Настрой на планомерное расширение сотрудничества — обоюдный", — подвел итоги первого дня работы делегации региона на выставке Павел Финк.

Делегация Самарской области продолжает работу на площадке "ИННОПРОМ. Беларусь 2026". Впереди — ряд важных встреч и стратегических переговоров, направленных на дальнейшее укрепление торгово-экономического и промышленного сотрудничества между Самарской областью и Республикой Беларусь.