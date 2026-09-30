В Самарской области к федеральному проекту "Производительность труда" присоединились еще две компании

Новыми участниками стали ООО "Флагман" из поселка Козелки и сеть пекарен "Бико" из Самары. Общее число предприятий в проекте достигло 237.
Федеральный проект "Производительность труда" реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Компания "Флагман" специализируется на утилизации отсортированных материалов. Увеличение производительности на таком предприятии означает, что больше вторичного сырья будет возвращаться в оборот. Это снижает нагрузку на полигоны, сокращает потребность в первичных ресурсах и вносит вклад в экологическую устойчивость региона.
ООО "Пекарни Бико" — самарская сеть, которая объединяет собственное производство, пекарни-кулинарии и точки быстрого питания. Сегодня сеть насчитывает около 46 пекарен в разных районах Самары. Продукция — хлеб, выпечка, кулинария и готовая еда — изготавливается на собственном производстве.
Для экономики региона эффект от участия "Бико" в федпроекте "Производительность труда" — это, в первую очередь, доступность повседневных товаров. Хлеб и готовая еда — товары ежедневного спроса. Чем эффективнее работает производство и логистика сети, тем стабильнее на полках свежая продукция и тем сдержаннее цены.
Обе компании в ближайшее время приступят к обучению методикам бережливого производства. Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области помогут провести диагностику процессов и найти резервы для роста.
В 2026 году ряд компаний завершили пилотные проекты и показали конкретные результаты.
"Завод КПД" из Тольятти — производитель железобетонных изделий. На пилотном потоке "Производство изделий из бетона" выработка выросла на 20%. Для этого заменили пенопластовые заглушки на резино-магнитные, модернизировали бетономешалку с увеличением объема замеса и синхронизировали цикл БСУ и формовки. Директор предприятия Роман Пожидаев отметил, что участие в проекте позволило увидеть резервы, которые в ежедневной работе не замечали.
"Самарское Объединение Керамики" (С.О.К.) — один из лидеров по производству керамогранита в России. На пилотном потоке "Производство крупноформатной плитки" выработка выросла на 24,6%. Время протекания процесса сократилось на 12,6%. Годовой экономический эффект от участия в проекте составил 191 млн рублей дополнительной выручки. Генеральный директор Дмитрий Тулин подчеркнул, что предприятие будет тиражировать успешные практики на другие участки.
"Сегодня в проекте уже 237 предприятий. Совокупный экономический эффект превысил 4 млрд рублей. Присоединение новых компаний подтверждает, что бизнес видит реальную пользу от бережливых технологий. И мы видим конкретные результаты. В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33–34%, запасы незавершенного производства — на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%. Это без покупки нового оборудования, только за счет организации работы. Мы продолжим вовлекать новые предприятия из разных отраслей, " — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики. Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.