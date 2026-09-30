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Экономика и бизнес

В Самарской области к федеральному проекту "Производительность труда" присоединились еще две компании

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новыми участниками стали ООО "Флагман" из поселка Козелки и сеть пекарен "Бико" из Самары. Общее число предприятий в проекте достигло 237.

Фото: РЦК Самарской области

Федеральный проект "Производительность труда" реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Компания "Флагман" специализируется на утилизации отсортированных материалов. Увеличение производительности на таком предприятии означает, что больше вторичного сырья будет возвращаться в оборот. Это снижает нагрузку на полигоны, сокращает потребность в первичных ресурсах и вносит вклад в экологическую устойчивость региона.

ООО "Пекарни Бико" — самарская сеть, которая объединяет собственное производство, пекарни-кулинарии и точки быстрого питания. Сегодня сеть насчитывает около 46 пекарен в разных районах Самары. Продукция — хлеб, выпечка, кулинария и готовая еда — изготавливается на собственном производстве.

Для экономики региона эффект от участия "Бико" в федпроекте "Производительность труда" — это, в первую очередь, доступность повседневных товаров. Хлеб и готовая еда — товары ежедневного спроса. Чем эффективнее работает производство и логистика сети, тем стабильнее на полках свежая продукция и тем сдержаннее цены.

Обе компании в ближайшее время приступят к обучению методикам бережливого производства. Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области помогут провести диагностику процессов и найти резервы для роста.

В 2026 году ряд компаний завершили пилотные проекты и показали конкретные результаты.

"Завод КПД" из Тольятти — производитель железобетонных изделий. На пилотном потоке "Производство изделий из бетона" выработка выросла на 20%. Для этого заменили пенопластовые заглушки на резино-магнитные, модернизировали бетономешалку с увеличением объема замеса и синхронизировали цикл БСУ и формовки. Директор предприятия Роман Пожидаев отметил, что участие в проекте позволило увидеть резервы, которые в ежедневной работе не замечали.

"Самарское Объединение Керамики" (С.О.К.) — один из лидеров по производству керамогранита в России. На пилотном потоке "Производство крупноформатной плитки" выработка выросла на 24,6%. Время протекания процесса сократилось на 12,6%. Годовой экономический эффект от участия в проекте составил 191 млн рублей дополнительной выручки. Генеральный директор Дмитрий Тулин подчеркнул, что предприятие будет тиражировать успешные практики на другие участки.

"Сегодня в проекте уже 237 предприятий. Совокупный экономический эффект превысил 4 млрд рублей. Присоединение новых компаний подтверждает, что бизнес видит реальную пользу от бережливых технологий. И мы видим конкретные результаты. В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33–34%, запасы незавершенного производства — на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%. Это без покупки нового оборудования, только за счет организации работы. Мы продолжим вовлекать новые предприятия из разных отраслей, " — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики. Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

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