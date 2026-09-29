НПК "Автоприбор" приступил к поставкам компонентов для Lada Azimut

НПК "Автоприбор" приступил к поставкам автокомпонентов для кроссовера Lada Azimut, серийный выпуск которого стартовал на "АвтоВАЗе". Предприятия группы в Тольятти и Владимире поставят элементы электрической и климатической систем, стеклоочистки, трансмиссии и комплектующие систем охлаждения двигателя.

До конца 2026 г. на конвейер планируется направить узлы и агрегаты для выпуска нескольких тысяч автомобилей.

В Тольятти для новой модели на производственных площадках "Автоприбора" будут производиться: сцепления, маховики, стартеры, генераторы, радиаторы, конденсоры, вентиляторы, во Владимире — элементы стеклоочистителя. Средний уровень локализации выпускаемой продукции составляет более 60%. В перспективе НПК "Автоприбор" планирует расширить номенклатуру поставляемых компонентов.

"История взаимодействия наших предприятий c "АвтоВАЗом" началась в 1969 году. Наработанные за десятилетия опыт и компетенции позволяют нашим специалистам разрабатывать решения для автогиганта с учетом требований компании и постоянного обновления модельного ряда. Текущий ассортимент поставляемой продукции включает в себя десятки позиций. Компания также ведет постоянную системную работу по углублению локализации и загрузке отечественных компонентных производств", — отметил управляющий директор группы компаний НПК "Автоприбор" Даниил Черненко.

На сегодняшний день предприятия группы "Автоприбор" поставляют автопроизводителю: комплекты сцеплений, одномассовые маховики, стартеры, генераторы, вентиляторы и радиаторы системы охлаждения двигателя; модули отопления, вентиляции и кондиционирования, конденсоры, элементы систем стеклоочистки.

Фото: НПК Автоприбор

"Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ставит перед нами приоритетную задачу по углублению локализации и всесторонней поддержке региональных производителей автокомпонентов. Начало поставок широкой номенклатуры компонентов для Lada Azimut — это еще одно подтверждение высокой готовности наших предприятий к реализации сложнейших задач в рамках импортозамещения", — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Компоненты из Тольятти и Владимира используются для производства автомобилей актуального модельного ряда, включая Granta, Vesta, Largus, Niva Legend, Niva Travel и Iskra.