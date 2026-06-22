Авито Спецтехника: в Москве состоится Национальный форум "Дело спецтехники" НАДДиПС

Авито Спецтехника выступит стратегическим партнёром Национального форума "Дело спецтехники" НАДДиПС, который состоится с 29 сентября по 1 октября 2026 года в Москве на площадке "Лукойл Арена". Крупнейшее мероприятие, сочетающее в себе насыщенную деловую программу и обширную выставочную экспозицию, соберет производителей, дилеров, дистрибьюторов, представителей регуляторов, сервисные компании, поставщиков технологий, лизинговые организации и других участников рынка.
Организатор форума — Национальная ассоциация дилеров, дистрибьюторов и производителей спецтехники (НАДДиПС), которая объединяет 51 компанию, занимающуюся производством, продажей и обслуживанием строительной техники и оборудования. Участники ассоциации представляют около 60% рынка специальной техники. В ассоциацию входят более 50 всемирно известных брендов строительной и специальной техники, оборудования и расходных материалов. НАДДиПС проводит более 20 мероприятий в год, включая заседания правления, конференции, общие собрания участников, закрытые отраслевые встречи и три профильных форума ежегодно.
Стратегическим партнером мероприятия выступает Авито Спецтехника — крупнейшая цифровая платформа отрасли, которая объединяет продавцов, покупателей, арендодателей и арендаторов техники. Благодаря многолетней экспертизе и глубокой аналитике платформа выступает одним из ключевых драйверов развития отраслевого диалога.
"На протяжении последних четырех лет Авито Спецтехника развивала конференцию "Дело Спецтехники" как площадку для открытого диалога и обмена экспертизой между участниками рынка, — прокомментировал Максим Мажуга, директор направления "Спецтехника" в Авито. — В 2026 году проект выходит на новый уровень: объединив опыт, компетенции и отраслевую экспертизу НАДДиПС и Авито Спецтехники, мы создаем крупнейший в России форум, который объединит производителей, дилеров, сервисные компании, поставщиков технологий, финансовые организации и владельцев техники.
Сегодня рынок спецтехники переживает глубокую трансформацию. Меняются модели продаж, растет роль цифровых каналов, повышаются требования к прозрачности сделок и эффективности управления техникой. Как крупнейшая цифровая платформа отрасли, Авито Спецтехника ежедневно видит эти изменения через данные о спросе, предложении и поведении участников рынка. Мы понимаем, насколько востребованы сегодня качественная аналитика, обмен практическим опытом и совместный поиск решений для развития отрасли.
Мы убеждены, что именно благодаря объединению экспертизы, открытой профессиональной дискуссии и сотрудничеству всех участников рынка можно обеспечить его устойчивое развитие и создать новые возможности для роста бизнеса".
Помимо участия в формировании деловой программы, компания подготовила для участников форума специальную программу лояльности с дополнительными возможностями и преимуществами для развития бизнеса.
Рынок спецтехники и коммерческого транспорта — отрасль, остро реагирующая на изменения, но традиционно преодолевающая трудности. Однако трансформация, начавшаяся несколько лет назад, носит системный характер и затрагивает все звенья отраслевой цепочки — от производителей и дистрибьюторов до сервисных компаний и конечных потребителей техники. В этих условиях особое значение приобретает консолидация профессионального сообщества и выработка совместных решений, способных обеспечить устойчивость отрасли.
Форум в цифрах:
- 40 000+ посетителей;
- 20 000 м² выставочной экспозиции;
- 50+ участников выставки;
- 30+ компаний-участников форума;
- 100+ спикеров;
- 10 000+ слушателей деловой программы;
- 3 дня работы форума;
- 18 разделов выставки;
- 10+ номинаций премии "Дело спецтехники 2026".
Деловая программа форума предоставит площадку для открытого диалога всех сторон, вовлеченных в производство, дистрибуцию и эксплуатацию специальной техники. Участники рынка обсудят, какие перспективы ожидают отрасль в ближайшие годы, какие изменения уже происходят сегодня и какие механизмы позволят адаптироваться к новой реальности. В центре внимания окажутся перспективы рынка, локализация производства, цифровизация и новые технологии, вопросы эксплуатации и сервисного обслуживания техники, управление парком, нормативное регулирование, кадровый потенциал и развитие профессионального сообщества. Деловая программа форума продлится три дня и объединит более 100 спикеров, свыше 10 тыс. слушателей, более 30 компаний-участников и 20 тематических сессий. В рамках форума также запланировано 11 мероприятий, включая одно закрытое отраслевое мероприятие.
К участию в форуме приглашены производители специальной техники, дилеры и дистрибьюторы, сервисные компании, поставщики решений и технологий, а также руководители и владельцы бизнеса. Крупнейшие бренды специальной техники представят новинки своего ассортимента на 20 тыс. кв. м экспозиции. Выставочная зона объединит более 50 участников и будет включать 18 тематических разделов. Ожидается, что форум посетят более 40 тыс. человек.
Форум объединит три ключевых направления:
- Выставка спецтехники — 20 000 м² экспозиции, 18 тематических разделов выставки, включая площадку для заключения контрактов, более 50 участников и свыше 30 брендов техники.
- Деловая программа — трехдневная программа с участием более 100 спикеров, более 10 000 слушателей, свыше 30 компаний-участников, 20 сессий и 11 мероприятий.
- Премия "Дело спецтехники 2026" — закрытое мероприятие для первых лиц компаний отрасли, включающее 10+ номинаций, а также нетворкинг и фуршет.
Национальный Форум "Дело Спецтехники" от НАДДиПС при стратегическом партнерстве Авито Спецтехника — это главная площадка отраслевого сообщества специальной техники и коммерческого транспорта. Мероприятие обеспечит высокий уровень экспертизы и создаст пространство для профессионального диалога, обмена практическим опытом и выработки инициатив, влияющих на развитие отрасли.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.