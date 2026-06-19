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Экономика и бизнес

Сталь Correx подтвердила высокую коррозионную стойкость в теплоносителях Thermagent

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Независимые испытания подтвердили высокую коррозионную стойкость стали Correx производства "Северстали" в гликолевых теплоносителях Thermagent компании Sintec. Показатели материала оказались в 6–8 раз лучше требований ГОСТ 28084, что позволяет производителям радиаторов заявлять срок службы и гарантии до 25 лет.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь"

В сегменте отопительных систем с антифризом к материалам оборудования предъявляются повышенные требования из-за более агрессивных условий эксплуатации. В частности, одной из основных причин выхода приборов из строя остаётся язвенная коррозия, развивающаяся при наличии кислорода, завоздушивания, нарушениях циркуляции и образовании отложений. Поэтому состав, чистота и качество стали становятся ключевыми факторами, определяющими ресурс изделия и уровень гарантийных рисков.

Сталь Correx с повышенной коррозионной стойкостью была разработана экспертами Центра "Северсталь Инжиниринг" совместно с учёными ЦНИИ Чермет им. И. П. Бардина под реальные условия эксплуатации современных систем отопления, включая гликолевые антифризы. Линейка включает две модификации: Correx Stamp для штамповки и глубокой вытяжки и Correx Tube для гибки и профилирования, что позволяет применять материал в действующих производственных процессах без изменения оборудования и дополнительных инвестиций.

Уникальная технология производства обеспечивает однородную ферритную структуру и высокую чистоту металла. За счёт этого сопротивление язвенной коррозии по сравнению с традиционными марками стали увеличивается до 1,5 раза.

Для подтверждения стабильности характеристик стали Correx в среде антифризов, применяемых в системах отопления, "Северсталь" организовала независимые испытания в аккредитованной Испытательной лаборатории АНО "Химическая экспертиза". Образцы Correx Stamp тестировались в теплоносителях Thermagent производства компании SINTEC на основе пропиленгликоля и этиленгликоля. По данным маркетинговой группы "Текарт", эта линейка занимает преобладающую долю рынка теплоносителей в России, а значит полученные результаты отражают поведение материала в типичных системах отопления, с которыми работают производители оборудования и конечные потребители.

По результатам независимых исследований в гликолевых теплоносителях сталь Correx продемонстрировала шести- и восьмикратный запас коррозионных потерь относительно требований ГОСТ 28084.

Сравнительные испытания также показали, что сталь Correx вошла в число наиболее устойчивых материалов наравне с медью М‑1, латунью Л‑63 и припоем ПОС 40 — материалами, которые традиционно рассматриваются как устойчивые в синтетических гликолевых средах. Для производителей радиаторов это открывает возможность перейти с более дорогих и сложных в переработке цветных сплавов и нержавеющих сталей на отечественный холоднокатаный прокат с подтверждённым ресурсом до 25 лет. В результате компании получают инструмент для создания более конкурентоспособной продукции с длительным сроком службы и оптимизированной себестоимостью.

"Качество стали — основа, от которой зависит надёжность конечного продукта. Correx позволяет производителям систем отопления значительно продлевать безаварийный срок службы приборов. Такой подход обеспечивает не только соответствие современным стандартам, но и формирует у конечного покупателя доверие к бренду", — отметил Евгений Блохин, руководитель направления продаж производителям бытовой техники "Северстали".

ПАО "Северсталь" — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер "CHMF"). В 2025 году было произведено 10,8 млн тонн стали.

Сообщество "Вместе" от "Северстали" — это экспертная экосистема для обмена знаниями и совместного развития клиентов и партнеров в металлургии, строительстве, машиностроении, энергетике и других отраслях. Сообщество объединяет портал, Telegram-канал, группу в VK, канал в MAX, канал на Rutube, предлагая актуальные отраслевые новости, аналитику, кейсы и бесплатное обучение для повышения профессиональных компетенций и личностного роста.

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Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

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