В федеральный проект "Производительность труда" вошла первая гостиница Самарской области

Гостиничный комплекс "АМАКС Юбилейная" (ООО "Луч") первым в Самарской области присоединился к федеральному проекту "Производительность труда", входящему в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".
Первым пилотным направлением станет сфера общественного питания — рестораны и кухонные блоки отеля. При содействии экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) команда "АМАКС Юбилейная" пройдет обучение и проведет диагностику рабочих процессов. Ключевые задачи на этом этапе — устранить потери продуктов, оптимизировать логистику персонала, стандартизировать операции и сократить время подачи блюд.
После апробации решений в общепите успешный опыт распространят на остальные службы отеля: ускорят процедуры заселения гостей и уборки номеров, повысив общий уровень сервиса.
"Быть первыми в регионе — это и большая ответственность, и отличный стимул для развития. В нашей сфере не бывает мелочей: скорость подачи блюд, слаженность работы кухни, улыбка официанта — из этого складывается впечатление гостя о Тольятти, о Самарской области в целом", — прокомментировал директор гостиницы Антон Иванов.
Применение бережливых методик в индустрии гостеприимства доказывает свою высокую эффективность: в среднем выработка на одного сотрудника увеличивается в полтора раза, а время обслуживания клиентов сокращается на треть.
"Губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев ставит четкие задачи по развитию туризма, привлечению инвестиций и повышению качества сервиса. Учитывая, что наш регион ежегодно посещают до трех миллионов туристов, а объем туруслуг исчисляется миллиардами рублей, высокий уровень гостеприимства становится ключевым преимуществом губернии", — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. — Участие гостиниц и других туристических компаний в проекте "Производительность труда" — практический шаг в этом направлении".
Теперь федеральный проект по повышению производительности труда объединяет предприятия самых разных сфер: заводы, сельхозпредприятия, транспортников и — впервые — гостиничный бизнес.
Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.