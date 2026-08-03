В федеральный проект "Производительность труда" вошла первая гостиница Самарской области

Гостиничный комплекс "АМАКС Юбилейная" (ООО "Луч") первым в Самарской области присоединился к федеральному проекту "Производительность труда", входящему в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".

Первым пилотным направлением станет сфера общественного питания — рестораны и кухонные блоки отеля. При содействии экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) команда "АМАКС Юбилейная" пройдет обучение и проведет диагностику рабочих процессов. Ключевые задачи на этом этапе — устранить потери продуктов, оптимизировать логистику персонала, стандартизировать операции и сократить время подачи блюд.

После апробации решений в общепите успешный опыт распространят на остальные службы отеля: ускорят процедуры заселения гостей и уборки номеров, повысив общий уровень сервиса.

"Быть первыми в регионе — это и большая ответственность, и отличный стимул для развития. В нашей сфере не бывает мелочей: скорость подачи блюд, слаженность работы кухни, улыбка официанта — из этого складывается впечатление гостя о Тольятти, о Самарской области в целом", — прокомментировал директор гостиницы Антон Иванов.

Применение бережливых методик в индустрии гостеприимства доказывает свою высокую эффективность: в среднем выработка на одного сотрудника увеличивается в полтора раза, а время обслуживания клиентов сокращается на треть.

"Губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев ставит четкие задачи по развитию туризма, привлечению инвестиций и повышению качества сервиса. Учитывая, что наш регион ежегодно посещают до трех миллионов туристов, а объем туруслуг исчисляется миллиардами рублей, высокий уровень гостеприимства становится ключевым преимуществом губернии", — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. — Участие гостиниц и других туристических компаний в проекте "Производительность труда" — практический шаг в этом направлении".

Теперь федеральный проект по повышению производительности труда объединяет предприятия самых разных сфер: заводы, сельхозпредприятия, транспортников и — впервые — гостиничный бизнес.

Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.