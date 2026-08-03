Вдова бывшего главы Отрадного и депутата губдумы Александра Роккеля банкротится

Лидия Роккель — вдова умершего в 2012 году депутата губдумы и тогдашнего управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Самарской области Александра Роккеля — признана банкротом, в отношении нее введена процедура реализации имущества. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел (КАД).

Заявление о признании Лидии Роккель банкротом поступило в Арбитражный суд Москвы в июле 2025 года от нее самой. В материалах дела не уточняется сумма задолженности, ставшая причиной обращения. Процесс ведется в Москве, поскольку, по информации заявительницы, именно там она фактически проживает, хотя и зарегистрирована в Самаре.

В октябре 2025 года суд признал Лидию Роккель банкротом и принял решение о введении процедуры реализации имущества, в рамках которой уже проводятся торги. Правда, пока безуспешно: на продажу уже второй раз (теперь с дисконтом) выставлен принадлежащий госпоже Роккель гараж в Отрадном на ул. Южной. Его площадь составляет 19,6 кв. м, максимальная стоимость на торгах, назначенных на 2 сентября, — 127,8 тыс. руб. Согласно информации, опубликованной на Федресурсе, этот гараж — единственное имущество Лидии Роккель.

В настоящий момент в реестр кредиторов вдовы Александра Роккеля входят АО "Альфа-Банк" с требованиями в размере 574,9 тыс. руб., ПАО "Сбербанк" (около 280 тыс. руб.), налоговая служба (11 тыс. руб.) и ООО ПКО "Филберт" (475,7 тыс. руб.).

Напомним, Александр Роккель в 90-е был главой администрации Отрадного, в декабре 1997 года впервые избран депутатом Самарской губернской думы и входил в ее состав более 14 лет, избираясь повторно. Также с 1998 года и до своей смерти в июле 2012 года он возглавлял региональное отделение Пенсионного фонда РФ. Впоследствии ему посмертно было присвоено звание почетного гражданина Отрадного.