Вдова бывшего главы Отрадного и депутата губдумы Александра Роккеля банкротится

Лидия Роккель — вдова умершего в 2012 году депутата губдумы и тогдашнего управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Самарской области Александра Роккеля — признана банкротом, в отношении нее введена процедура реализации имущества. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел (КАД).
Заявление о признании Лидии Роккель банкротом поступило в Арбитражный суд Москвы в июле 2025 года от нее самой. В материалах дела не уточняется сумма задолженности, ставшая причиной обращения. Процесс ведется в Москве, поскольку, по информации заявительницы, именно там она фактически проживает, хотя и зарегистрирована в Самаре.
В октябре 2025 года суд признал Лидию Роккель банкротом и принял решение о введении процедуры реализации имущества, в рамках которой уже проводятся торги. Правда, пока безуспешно: на продажу уже второй раз (теперь с дисконтом) выставлен принадлежащий госпоже Роккель гараж в Отрадном на ул. Южной. Его площадь составляет 19,6 кв. м, максимальная стоимость на торгах, назначенных на 2 сентября, — 127,8 тыс. руб. Согласно информации, опубликованной на Федресурсе, этот гараж — единственное имущество Лидии Роккель.
В настоящий момент в реестр кредиторов вдовы Александра Роккеля входят АО "Альфа-Банк" с требованиями в размере 574,9 тыс. руб., ПАО "Сбербанк" (около 280 тыс. руб.), налоговая служба (11 тыс. руб.) и ООО ПКО "Филберт" (475,7 тыс. руб.).
Напомним, Александр Роккель в 90-е был главой администрации Отрадного, в декабре 1997 года впервые избран депутатом Самарской губернской думы и входил в ее состав более 14 лет, избираясь повторно. Также с 1998 года и до своей смерти в июле 2012 года он возглавлял региональное отделение Пенсионного фонда РФ. Впоследствии ему посмертно было присвоено звание почетного гражданина Отрадного.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.