Производитель полезных напитков из Самарской области получил федеральный грант на развитие бизнеса

Молодой предприниматель Андрей Цыганов из Тольятти стал одним из победителей федерального конкурса "Создай НАШЕ" и получил грант в размере 1 миллиона рублей. Полученные средства он направит на закупку оборудования для производства полезных напитков

В этом году Самарская область вошла в число регионов-лидеров по количеству победивших инициатив на конкурсе молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", организованного Агентством стратегических инициатив и Корпорацией МСП. Сразу три молодых предпринимателя из Самарской области вошли в число победителей.

"В Самарской области живут амбициозные и инициативные молодые предприниматели — они развивают свои проекты в самых разных сферах: производство, высокотех, креативные индустрии, туризм. Мы готовы поддержать каждого молодого предпринимателя — для этого создана эффективная система институтов развития, позволяющая превращать смелые идеи в успешные предприятия", — отметил заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

"Федоровские сказки" — это компания, выпускающая авторские безалкогольные напитки: морсы, соки, фреши. Отличительной особенностью проекта его автор Андрей Цыганов называет интеграцию фольклора Самарского края в концепцию бренда.

"Интегрируем их непосредственно на бутылку — люди могут отсканировать qr-код и послушать сказки, легенды, посмотреть мультипликацию, связанную с историей нашего региона, — рассказывает предприниматель. — Идея проекта родилась давно, я сам очень люблю готовить, учился на технолога пищевой промышленности и старался развиваться в этом направлении, было интересно запустить сове производство".

На старте предпринимателю помог социальный контракт, на который Цыганов закупил первое оборудование. А с сертификацией продукции — помогли в центре "Мой бизнес".

Специалисты центра консультируют организации малого и среднего предпринимательства по вопросам подготовки документов, а также оказывают содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями: декларирование, сертификация, необходимые разрешения. Комплексная услуга дает возможность получить подтверждение, что товар или услуга соответствуют нормативам по качеству и безопасны для потребителей.

"На данный момент у нас сертифицировано три вкуса, сейчас тестируем новые. Реализуем нашу продукцию в сегменте b2b в Самаре и Тольятти. При наращивании объемов планируем выходить на розничный рынок, расширять сбыт в другие регионы. И в целом, хотим продвигать тренд здорового питания", — отмечает Андрей Цыганов.

В 2026 г. Андрей Цыганов с проектом полезных напитков стал одним из победителей федерального конкурса "Создай НАШЕ", получил грант в размере 1 млн руб. и стал участником образовательного бизнес-акселератора. Конкурс собрал рекордные 11 тыс. заявок со всей страны, а общий объем поддержки участников достиг 100 млн рублей.

"Победа в конкурсе дала нам большой толчок. Наши следующие шаги — закупить необходимое оборудование, расширить производство, нарастить объемы. Хотели бы стать крупной компанией, национальным брендом и продвигать нашу идею в массы, — делится планами основатель проекта. — Сейчас я прохожу акселерационную программу, где узнаю много нового о бизнесе, перенимаю опыт других предпринимателей, стараюсь улучшить наш бизнес".