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Экономическая политика Экономика и бизнес

Более 300 миллионов рублей с господдержкой привлек малый и средний бизнес в сфере туризма в Самарской области

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2026 г. малые и средние предприятия Самарской области, работающие в сфере туризма, привлекли при помощи инструментов Национальной гарантийной системы 310 млн руб. на развитие бизнес-деятельности. Поддержку получили более 60 предприятий региона.

Фото: минэкономразвития Самарской области

"Наши предприниматели видят реальную перспективу в развитии внутреннего туризма и активно вкладываются в создание туристической инфраструктуры, привлекают средства региональных и федеральных институтов развития. Бизнесу в сфере туризма мы готовы подобрать меры финансовой поддержки, помочь в привлечении федеральных инструментов, а также сопроводить на всех этапах реализации их планов", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В целом по стране малый и средний бизнес в туристической сфере привлек 17,7 млрд рублей. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а число получателей поддержки увеличилось на 70% — до 3,3 тысяч компаний.

"Одним из наиболее востребованных инструментов остаются "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Они открывают предпринимателям доступ к финансированию даже при недостатке или отсутствии залога. В 2026 году число получателей таких поручительств выросло почти в 3 раза до 1,5 тысяч. Общая сумма кредитов под "зонтичные" поручительства в текущем году составила около 4,5 млрд рублей", — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Наибольший объем средств в рамках НГС пришелся на деятельность ресторанов и кафе, гостиниц, культурно-развлекательную деятельность, транспортное обслуживание и турагентства.

В Самарской области поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области, по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63, а также на едином портале господдержки mybiz63.ru.

 

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