16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Грантовая поддержка помогла интерьерной мастерской из Самарской области закупить новое оборудование "Химия большой страны": в Самаре обсудили развитие химической промышленности и технологический суверенитет К акселератору "Платформа роста" приглашают присоединиться предпринимателей Самарской области Фармацевтические производства в ОЭЗ "Тольятти" развиваются Авито: приём заявок на премию Мебель года продлён до 15 сентября

Экономическая политика Экономика и бизнес

Грантовая поддержка помогла интерьерной мастерской из Самарской области закупить новое оборудование

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Креативные индустрии сегодня играют важную роль в экономическом развитии региона. В Самарской области активно поддерживают творческих предпринимателей, формируя комфортную деловую среду и разрабатывая специальные меры поддержки, направленные на продвижение креативных проектов.

Фото: минэкономразвития Самарской области

"Креативная экономика Самарской области сегодня — это реальный драйвер роста экономики — за последние годы сектор показывает впечатляющую динамику. Это результат системной работы команды региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым, поддержки предпринимателей и развития инфраструктуры для креативных индустрий. Продолжим развивать это направление в диалоге с бизнес-сообществом", — подчеркнул зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Супруги Бражниковы основали мастерскую Yummy в 2022 году. Григорий работает с деревом, а Евгения отвечает за ботанические барельефы из глины. Вместе они создают шкатулки, вешалки, подсвечники, свечи, панно и другие предметы интерьера.

Фото: минэкономразвития Самарской области

"Наши изделия заказывают из разных регионов России. Есть как розничные, так и оптовые, корпоративные заказы. Планов по развитию мастерской много — хочется больше производить, больше продавать, нанять сотрудников", — рассказывает Григорий Бражников, основатель мастерской Yummy.
Хорошим подспорьем для бизнеса стала грантовая поддержка. Предприниматели вошли в число победителей конкурса для креативных индустрий, организованного областным минэкономразвития, и выиграли средства на закупку оборудования.

"Мы закупили новые пилы, стеллажи для хранения заготовок, сверлильный станок — качество наших изделий стало лучше, стало меньше брака. Также мы приобрели глинораскаточный станок, который раскатывает пласт глины большего размера, чем позволял наш прошлый станок, — это позволило нам увеличить средний чек и брать более сложные заказы", — дополняет Григорий.

Кроме того, в мастерскую закупили оборудование для очистки воздуха, обновили электрику и освещение — все это позволило создать комфортные условия для работы.

В центрах "Мой бизнес" Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика": содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка.

Также в Самарской области формируется реестр семейных предприятий. Подробную информацию о необходимых документах и порядке включения субъектов МСП в Реестр можно изучить по ссылке.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:25 Инвесторы предлагают построить в Самаре канатную дорогу через Волгу

Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4