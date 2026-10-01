Сбер перешел на новые условия по "Семейной ипотеке"

В соответствии с постановлением правительства РФ внесены изменения в льготную программу "Семейная ипотека". В связи с этим с 1 октября изменились условия по программе "Семейная ипотека" в Сбере.

Условия для всех регионов, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и их областей:

Ставка 2%, максимальная сумма кредита 10 млн руб. — для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора.

Ставка 4%, максимальная сумма кредита 10 млн руб. — для семей с четырьмя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет.

Ставка 6%, максимальная сумма кредита 10 млн руб. — для семей с тремя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет.

Ставка 8%, максимальная сумма кредита 8 млн руб. — для семей с двумя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет.

Ставка 10%, максимальная сумма кредита 6 млн руб. — для семей с одним ребенком, не достигшим 7 лет.

Условия для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей:

Ставка 4%, максимальная сумма кредита 18 млн руб. — для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора.

Ставка 6%, максимальная сумма кредита 18 млн руб. — для семей с четырьмя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет.

Ставка 8%, максимальная сумма кредита 18 млн руб. — для семей с тремя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет.

Ставка 10%, максимальная сумма кредита 15 млн руб. — для семей с двумя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет.

Ставка 12%, максимальная сумма кредита 12 млн руб. — для семей с одним ребенком, не достигшим 7 лет.

Ставка по "Семейной ипотеке" на приобретение и строительство жилого дома, а также на покупку земли с последующим возведением жилья — 6% вне зависимости от числа детей и региона проживания семьи.

Ставка 6% сохранена для семей с ребенком с категорией "ребенок инвалид" или при первоначальном взносе более 50%.

Указанные изменения начали действовать на новые договоры, оформленные с 1 октября 2026 года. Условия по уже одобренным, но невыданным заявкам скорректированы автоматически. Актуальная информация доступна клиентам в личном кабинете Домклик.

Прием заявок по программе "Семейная ипотека" на Домклик осуществляется в штатном режиме.