16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер перешел на новые условия по "Семейной ипотеке" Сбер запустил вклад "Зарплатный Максимум" со ставкой до 12,65% годовых Владислав Крейнин: "ИИ стал рабочим инструментом, но живые эмоции все еще невозможно заменить" Сбер создал систему венчурного капитала, которая помогает инвестировать в стартапы Группа ВТБ объявила финансовые результаты по МСФО за 8 месяцев 2026 года

Банки Финансы

Сбер перешел на новые условия по "Семейной ипотеке"

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 106
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В соответствии с постановлением правительства РФ внесены изменения в льготную программу "Семейная ипотека". В связи с этим с 1 октября изменились условия по программе "Семейная ипотека" в Сбере.

Условия для всех регионов, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и их областей:

  • Ставка 2%, максимальная сумма кредита 10 млн руб. — для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора.
  • Ставка 4%, максимальная сумма кредита 10 млн руб. — для семей с четырьмя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет.
  • Ставка 6%, максимальная сумма кредита 10 млн руб. — для семей с тремя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет.
  • Ставка 8%, максимальная сумма кредита 8 млн руб. — для семей с двумя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет.
  • Ставка 10%, максимальная сумма кредита 6 млн руб. — для семей с одним ребенком, не достигшим 7 лет.

Условия для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей:

  • Ставка 4%, максимальная сумма кредита 18 млн руб. — для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора.
  • Ставка 6%, максимальная сумма кредита 18 млн руб. — для семей с четырьмя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет.
  • Ставка 8%, максимальная сумма кредита 18 млн руб. — для семей с тремя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет.
  • Ставка 10%, максимальная сумма кредита 15 млн руб. — для семей с двумя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет.
  • Ставка 12%, максимальная сумма кредита 12 млн руб. — для семей с одним ребенком, не достигшим 7 лет.

Ставка по "Семейной ипотеке" на приобретение и строительство жилого дома, а также на покупку земли с последующим возведением жилья — 6% вне зависимости от числа детей и региона проживания семьи.

Ставка 6% сохранена для семей с ребенком с категорией "ребенок инвалид" или при первоначальном взносе более 50%.

Указанные изменения начали действовать на новые договоры, оформленные с 1 октября 2026 года. Условия по уже одобренным, но невыданным заявкам скорректированы автоматически. Актуальная информация доступна клиентам в личном кабинете Домклик.

Прием заявок по программе "Семейная ипотека" на Домклик осуществляется в штатном режиме.

Реклама. sberbank.ru

2VSb5wirGNn

ПАО "Сбербанк". Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015 г.

ИНН 7707083893

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1