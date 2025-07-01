Акционеры утвердили рекордные в истории Сбера и российского рынка дивиденды

Подведены итоги годового заседания общего собрания акционеров ПАО Сбербанк за 2024 год, которое прошло в новом дистанционном формате с возможностью заочного голосования.

Собрание утвердило рекомендации Наблюдательного совета о выплате дивидендов за 2024 год в размере 786,9 млрд рублей (34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции), а также утвердило дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 18 июля 2025 года.

Акционеры утвердили годовой отчёт Сбербанка за 2024 год, выбрали аудиторскую организацию, утвердили новые редакции устава банка и нормативных документов, регулирующих деятельность органов управления банка.

Кроме того, собранием избран новый состав Наблюдательного совета Сбербанка

в количестве 14 человек, половину из которых составляют независимые директора.

Антон Силуанов, председатель Наблюдательного совета Сбербанка, министр финансов РФ:

"Сбер — важный институт развития страны. Его финансовое состояние отражает реальную ситуацию в экономике. За 2024 год Сбер вновь показал выдающиеся итоги работы. Дивиденды от крупнейших российских компаний — это важный вклад в государственный бюджет. Рекордный размер дивидендов Сбера позволит повысить эффективность государственных расходов и обеспечить стабильность финансовой системы России".

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

"В 2024 году благодаря нашим клиентам, акционерам и эффективной работе команды Сбера мы достигли впечатляющих финансовых результатов. Сегодня акционеры утвердили рекордные для Сбера и российского рынка дивиденды — почти 787 млрд рублей. Нам важно делиться успехами и обеспечить достойную доходность инвестиций наших акционеров. Это укрепит уверенность в нашей финансовой устойчивости и надежности. Сбер продолжит технологическое развитие всех направлений деятельности, что будет способствовать повышению уровня экономического развития страны".

Акционеры голосовали онлайн по вопросам повестки дня собрания в одном из двух сервисов: "СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера" или E-voting. Для акционеров, учитывающих акции в Депозитарии Сбербанка, голосование также было доступно в приложении "СберИнвестиции".