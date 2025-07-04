"Мертвеца" поймали пьяным за рулем в Самарской области

В Самарской области по иску прокуратуры местного жителя признали живым.

Ранее в Исаклинском районе возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ ("Управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость"). При расследовании выяснилось, что официально 40-летний автомобилист признан мертвым.

Как оказалось, в сентябре 2023 г. правоохранители нашли на принадлежащей мужчине даче труп неизвестного без документов. Позже решили, что погибшим был собственником дачи, и выдали свидетельство о смерти. На основании этого документа в едином госреестре ЗАГС его отметили как умершего.

"В результате выполненных по уголовному делу следственных действий и экспертиз достоверно установлено, что подозреваемый фактически жив", - выяснила при проверке прокуратура.