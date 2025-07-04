16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Мертвеца" поймали пьяным за рулем в Самарской области Над Самарской областью снова сбили БПЛА За помощь в розыске подозреваемого из Самарской области обещают 1 млн рублей Правоохранители разбираются в ситуации со стрельбой в Сызрани Мышеловка "Гранта" за 800 тысяч: самарец рассказал, как его "развел" автосалон

Происшествия

"Мертвеца" поймали пьяным за рулем в Самарской области

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 95
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области по иску прокуратуры местного жителя признали живым.

Ранее в Исаклинском районе возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ ("Управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость"). При расследовании выяснилось, что официально 40-летний автомобилист признан мертвым.

Как оказалось, в сентябре 2023 г. правоохранители нашли на принадлежащей мужчине даче труп неизвестного без документов. Позже решили, что погибшим был собственником дачи, и выдали свидетельство о смерти. На основании этого документа в едином госреестре ЗАГС его отметили как умершего.

"В результате выполненных по уголовному делу следственных действий и экспертиз достоверно установлено, что подозреваемый фактически жив", - выяснила при проверке прокуратура.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3