"Мертвеца" поймали пьяным за рулем в Самарской области

В Самарской области по иску прокуратуры местного жителя признали живым.
Ранее в Исаклинском районе возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ ("Управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость"). При расследовании выяснилось, что официально 40-летний автомобилист признан мертвым.
Как оказалось, в сентябре 2023 г. правоохранители нашли на принадлежащей мужчине даче труп неизвестного без документов. Позже решили, что погибшим был собственником дачи, и выдали свидетельство о смерти. На основании этого документа в едином госреестре ЗАГС его отметили как умершего.
"В результате выполненных по уголовному делу следственных действий и экспертиз достоверно установлено, что подозреваемый фактически жив", - выяснила при проверке прокуратура.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.