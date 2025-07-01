"Росгосстрах": жители многоэтажек чаще страхуют свои квартиры от дронов

С января по июнь этого года "Росгосстрах" урегулировал порядка 200 страховых случаев, связанных с ущербом для жилья после падения беспилотников или их обломков. Как рассказала директор по развитию и андеррайтингу страхования имущества физических лиц "Росгосстраха" Екатерина Зенченко, риск падения летательных аппаратов, в том числе непилотируемых, уже давно включен в стандартное покрытие классических продуктов страхования имущества физлиц наряду с пожарами, стихийными бедствиями, заливами и т. п. А с учетом роста спроса именно на страхование от последствий участившихся атак БПЛА, "Росгосстрах" разработал новый коробочный продукт "Защита от дронов". Его продажи стартовали в ряде регионов страны в январе этого года.

Полис "Защита от дронов" включает только один риск — падение на застрахованный объект летательных аппаратов или их частей, обломков, грузов, в том числе в результате террористического акта. Застраховать можно конструктивные элементы, внутреннюю отделку дома или квартиры, а также имущество внутри. Также можно включить в покрытие дополнительные строения на участке: гараж, баню и т. п. Лимит страховой ответственности "Росгосстраха" по частному домостроению составляет до 5 млн рублей, по квартире — до 15 млн рублей, и сумму страхового покрытия собственник имущества выбирает самостоятельно.

Проанализировав результаты продаж за полугодие, эксперты "Росгосстраха" отметили, что полис "Защита от дронов" популярнее у собственников квартир, а не домов или дач. Чаще всего такую страховку оформляли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пскова, Саратова, Смоленска, Тамбова, Кирова, Ростова-на-Дону, Краснодара, Великого Новгорода, Тулы. В регионах квартиры страховали в среднем на 1,5 млн рублей, в Москве — на 2,5 млн рублей.

"Продукт "Защита от дронов" относительно недорогой — для дома тариф составляет в среднем 0,1% от стоимости, для квартиры — 0,05%. При этом предварительного осмотра имущества не требуется, а расчеты по договору несложные, — говорит Екатерина Зенченко. — По нашим наблюдениям, всплеск спроса на полисы "Защита от дронов" происходит через 2-3 дня после очередной массовой атаки БПЛА на тот или иной населенный пункт, а затем интерес постепенно утихает".

Екатерина Зенченко заметила, что нередко, заинтересовавшись сначала риском "от падения БПЛА", собственники домов, изучив условия классической программы "Росгосстраха", в итоге выбирали ее — чтобы иметь более полную страховую защиту и включить в договор другие важные для жилья риски, в частности, паводки, пожары, кражи и т. д.

Урегулирование страхового случая при падении БПЛА или обломков дронов на дома и квартиры также происходит стандартно. Как отметила начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова, собственник должен предоставить обычный пакет документов: заявление на страховую выплату, документ на право владения жильем, банковские реквизиты и документы из компетентных органов — при их наличии. Если событие освещалось в СМИ, "Росгосстрах" может не требовать подтверждения из компетентных органов.

"В целом по компании мы видим рост выплат по страховым случаям с жильем, связанным с падением БПЛА: только с января по июнь наши клиенты получили по этому риску порядка 23,5 млн рублей, — говорит Юлия Серова. — Так, более 60 тыс. рублей страхового возмещения получил собственник квартиры из подмосковного Раменского за поврежденные обломками БПЛА оконные блоки. Почти 160 тыс. рублей — владелец дома из Нижегородской области после того, как обломки упавшего на участке БПЛА отрикошетили на стену и крышу строения. По географии страховых случаев мы видим, что риск атаки БПЛА актуален не только для приграничных регионов, заявления в компанию поступают также от клиентов из Смоленской, Саратовской, Владимирской, Ивановской, Новгородской и других областей, а также Татарстана".