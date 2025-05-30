"Росгосстрах" рассказал, в каких регионах дети защищены лучше всего

Ко Дню защиты детей "Росгосстрах" составил рейтинг регионов, где родители в 2025 году чаще всего страхуют детей от несчастных случаев и травм. В ТОП-3 регионов по количеству оформленных полисов вошли Кировская область, Ульяновская область и Республика Татарстан. А самые "дорогие" страховки — с максимальной страховой суммой на одного ребенка — чаще всего оформляют в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В этих регионах, если застрахованный ребенок получит травму, сумма выплаты может доходить до 1,5 млн руб.
ТОП-10 регионов, где чаще всего страхуют детей от несчастных случаев:
- Кировская область
- Ульяновская область
- Республика Татарстан
- Москва
- Пермский край
- Республика Башкортостан
- Ивановская область
- Удмуртская Республика
- Республика Чувашия
- Нижегородская область
ТОП-10 регионов с наибольшей страховой суммой на одного ребенка:
- Москва
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Краснодарский край
- Республика Карелия
- Республика Башкортостан
- Республика Татарстан
- Забайкальский край
- Алтайский край
- Пермский край
- Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ
Всего в этом году, с января по май, клиенты "Росгосстраха" оформили для детей почти 6 тыс. страховок от несчастного случая. Причем около 40% из них купили онлайн через цифровую платформу РГС.Онлайн. Еще сотрудники в филиалах компании заключили 240 больших коллективных договоров для ребят, занимающихся спортом в различных секциях. Если вдруг произойдет неприятность на тренировке, родителям застрахованного спортсмена выплатят до 800 000 руб.
Кстати, за этот период "Росгосстрах" уже успел выплатить 8 млн руб. по детским травмам. Чаще всего неприятности случались с детьми в Башкирии, Татарстане и Удмуртии.
Самые крупные выплаты в 2025 году:
- 150 000 руб. — в Воронежской области (мальчик сломал ключицу на тренировке);
- 120 000 руб. — в Республике Башкортостан (девочка-гимнастка повредила спину во время соревнований);
- 102 000 руб. — в Москве (ребенок упал с лестницы и получил перелом грудного позвонка).
"Безопасность детей — не та сфера, где можно полагаться на случай, особенно в период активного отдыха и летних каникул. Заранее оформленная страховка с хорошим покрытием — это разумная и необходимая мера, которая в критический момент позволит семье сосредоточиться на главном: здоровье ребенка, а не срочном поиске средств из семейного бюджета", — прокомментировала Ольга Купцова, заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК "Росгосстрах".
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая