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Страхование Финансы

Островок стабильности и инноваций: ВСК представит на ПМЭФ преимущества своей экосистемы

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК в очередной раз станет участником главного делового мероприятия года — Петербургского международного экономического форума 2025. Компания представит современные цифровые решения в сфере медицины и страхования, продемонстрирует преимущества собственной экосистемы сервисов для клиентов и партнеров, а также примет активное участие в деловой программе форума.

В рамках выставки ПМЭФ Страховой Дом ВСК представит высокотехнологичный стенд в формате лаундж-зоны, на котором гости форума погрузятся в атмосферу умиротворения с элементами ароматерапии и звуками природы. Посетители на специальном арт-объекте смогут ознакомиться с передовыми цифровыми продуктами компании в различных сегментах страхования и узнать о возможностях экосистемы сервисно-страховых решений ВСК, а также пройти экспресс-диагностику остроты зрения и сделать фото радужки глаза с помощью инновационного оборудования.

Страховой Дом ВСК остается флагманом цифровой трансформации в отрасли, предлагая клиентам и партнерам надежные и технологичные страховые решения. В сессиях деловой программы ПМЭФ-2025 уже традиционно выступят спикеры от компании. Так, член Совета директоров ВСК Ольга Сорокина на двух сессиях, посвященных медицинским технологиям и финтеху, раскроет возможности превентивной медицины в рамках системы оздоровления коллективов, роль цифрового пути в ускорении бизнес процессов и масштабировании сервисов компании, использование ключевых технологических решений, а также вопросы защиты и безопасности данных на этом пути. Участие в ПМЭФ-2025 подчеркивает роль компании как одного из драйверов развития страхового рынка России.

В рамках ПМЭФ планируется подписание меморандумов и партнерских соглашений, а также проведение многочисленных встреч с крупнейшими компаниями страны.

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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