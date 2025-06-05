16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители Самарской области стали чаще покупать страховки для путешествий за рубеж Решением собрания акционеров Генеральным директором Страхового Дома ВСК избрана Анна Рыбина Москвичи - самые "аварийные" автопутешественники, каждая пятая выплата по ОСАГО - "туристическая" От "шестерки" до Kia Rio — как за 20 лет изменилась женская машина в "Росгосстрахе" ВСК получила награду за вклад в развитие франчайзинга

Страхование Финансы

Решением собрания акционеров Генеральным директором Страхового Дома ВСК избрана Анна Рыбина

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

4 июня 2025 года Общее собрание акционеров Страхового акционерного общества приняло решение об избрании Генеральными директором ВСК Анну Геннадьевну Рыбину. Согласно требованиям действующего законодательства РФ решение о назначении вступает в силу со дня, следующего за датой согласования Банком России кандидатуры Анны Рыбиной на должность Генерального директора.

Анна Рыбина сменит на этом посту Александра Тарновского, работавшего в должности Генерального директора более 5 лет.

Собрание акционеров выражает благодарность Александру Терновскому за развитие Компании и перевод технологической инфраструктуры страховщика на качественно иной уровень.

На позиции Генерального директора Анна Рыбина сфокусируется на достижении целей стратегии Страхового Дома ВСК и амбициозных задач, направленных на развитие и внедрение передовых технологических решений, повышение операционной эффективности и оптимизации процессов, развитии профессионального роста и управления кадровым потенциалом коллектива компании.

Анна Рыбина родилась 18 января 1976 года в Москве. Окончила Государственный университет управления по специальности "Мировая экономика". Имеет значительный опыт в страховании. Работает в Страховом Доме ВСК с 1998 года. Занимала должности Главного андеррайтера, заместителя Генерального директора по андеррайтингу, руководителя центра урегулирования претензий. С 26 марта 2025 г. работала заместителем Генерального директора  по управлению убытками. Обладая практическим опытом и глубоким пониманием страховой деятельности на руководящих должностях, Анна эффективно реализовала проекты по внедрению новых технологий в сфере андеррайтинга и тарификации, анализа больших данных для скоринга, совершенствования качества обслуживания клиентов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6