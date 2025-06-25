"Росгосстрах": автовладельцы стали чаще обращаться после выходок хулиганов

В этом году хулиганские выходки, воровство и непорядочность других водителей стали доставлять больше неприятностей законопослушным автовладельцам. Об этом свидетельствует статистика обращений в "Росгосстрах" клиентов с полисами каско. В январе — мае в компанию поступило в 1,4 раза больше заявлений о противоправных действиях третьих лиц (ПДТЛ), чем за первые пять месяцев 2024 года. Чаще всего речь идет об обнаруженных на машине царапинах, вмятинах и трещинах, разбитых неизвестными стеклах и фарах, реже — о повреждениях при попытке украсть что-то из салона или багажника, а также о поджогах. Подавляющее большинство таких происшествий случается на неохраняемых стоянках у дома или работы клиента, а также на парковках у торговых центров.

"Подобные страховые события подпадают под риск "Противоправные действия третьих лиц", который входит в покрытие полных полисов каско. И если обстоятельства заявленного происшествия удовлетворяют правилам страхования, клиент может рассчитывать на возмещение, даже если виновник не установлен — а чаще всего бывает именно так, — говорит начальник управления выплат по автострахованию "Росгосстраха" Людмила Юсова. — Конечно, по этому риску в большинстве случаев речь идет о не самых значительных повреждениях, но люди для того и страхуют свои машины, чтобы не переживать даже по мелочам, а доверить устранение повреждений страховой компании".

Самые большие выплаты за противоправные действия третьих лиц в этом году "Росгосстрах" произвел за повреждения Porsche Cayenne в Пермском крае (более 2,7 млн рублей), Toyota Camry в Ивановской области (почти 2,6 млн рублей) и Toyota Vitz в Якутии (около 1,5 млн рублей). Самое маленькое — 2400 рублей за устранение на СТОА потертостей на автомобиле Changan CS35 Plus клиента из Свердловской области.

Лидерами по количеству обращений по риску ПДТЛ являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область — на них приходится, соответственно, 22%, 13% и 9% таких страховых событий. В топ-10 также вошли Татарстан (4%), Нижегородская область (3,8%), Башкортостан и Ростовская область (по 3%), Пермский край (2,5%), Самарская область (2,3%) и Краснодарский край (2%).

Как рассказала Людмила Юсова, в большинстве страховых случаев, квалифицируемых как противоправные действия третьих лиц, речь идет просто о непорядочности людей, которые, задев чужой автомобиль во время маневра или просто открыв неудачно дверь, скрываются с места происшествия, не пытаясь возместить ущерб владельцу. В основном это другие водители, причем порой даже соседи пострадавшего. Впрочем, на парковках около торговых центров нередки повреждения магазинными тележками. Около 1% случаев приходится на повреждения самокатами и велосипедами.

Но откровенное хулиганство, вандализм или криминал тоже, к сожалению, остаются распространенным явлением. Причем опять же виновниками оказываются соседи — например, считающими нормальным выбросить что-нибудь из окна. В этом году в "Росгосстрах" обращались за возмещением владелец Lexus RX из Москвы, на крышу которого прилетела пивная бутылка, собственник Skoda Superb из Тюменской области — стекло багажника в машине было разбито брошенным с высоты пакетом с водой, владелец GAC GS3 из Пермского края — на автомобиль бросили тяжелый пакет с мусором. Повреждения припаркованной у дома Lada Vesta из Орловской области были нанесены повреждения, как отмечено в объяснении собственника, выброшенной из окна кастрюлей серого цвета, а для Volvo S60 в Москве "Росгосстрах" организовал серьезный ремонт, потому что на машину упали горшки с цветами, которые скинул из окна с 21 этажа ребенок кого-то из жильцов.

Причиной одного из обращений в Ленинградской области стала супружеские разногласия — муж нанес множественные повреждения принадлежащей жене Renault Sandero. Еще один случай из разряда необычных — владелец Haval Joulion в Кемеровской области после ночной стоянки обнаружил в крыше машины непонятно откуда взявшуюся пулю.

Как отмечают в "Росгосстрахе", хищение легкосъемных элементов автомобилей тоже заметно в статистике обращений по риску ПДТЛ, но пока не так явно, как ожидали страховщики на фоне непростой ситуации с запчастями. В основном речь идет о молдингах, дворниках, зеркалах. Причем ущерб порой бывает довольно значительным — например, собственнику BMW X5 из Воронежа страховщик возместил за похищенные зеркальные элементы с проводами 357 тыс. рублей.

Людмила Юсова напомнила, что, когда речь идет о противоправных действиях третьих лиц, для обращения по каско клиенту необходимо предварительно получить подтверждающий событие документ — причем не в ГИБДД, как это бывает при дорожном происшествии, а в полиции — например, у участкового уполномоченного.

"Но с незначительными повреждениями зачастую клиенты, у которых есть полис каско с полным покрытием, могут обращаться и без справки из компетентных органов, — уточнила она. — По правилам добровольного автострахования, которые действуют в "Росгосстрахе", это можно сделать один раз в год при повреждении остекления, одной детали при договоре со страховой суммой до 2,5 млн рублей, либо двух смежных деталей при более высокой страховой сумме по договору. Страховое событие — это всегда стресс, даже при наличии полиса, мы понимаем, что людям хочется как можно скорее получить отремонтированную машину, и стараемся минимизировать формальности в общении с клиентами".