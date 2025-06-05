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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК продолжает цифровую трансформацию c Process Mining и Task Mining от Proceset

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК продолжает масштабную цифровую трансформацию. В рамках изменений в 2024 году внутренний ОЦО компании — Федеральный сервисный центр — реализовал ряд комплексных проектов, направленных на повышение прозрачности, скорости и управляемости процессов. Среди итогов — 30 инициатив на совокупный финансовый эффект в 135 млн рублей. Используемый софт — система активной бизнес-аналитики Proceset.

ФСЦ ВСК занимается оформлением договоров, урегулированием страховых случаев, клиентским сервисом и финансовым сопровождением. Он играет важную роль в обеспечении операционной эффективности ВСК.

"Перед нами стояла комплексная задача: обеспечить высокий уровень клиентского сервиса, не выходя за рамки доступных ресурсов и сроков. Необходимо было выстроить структуру, способную развиваться и адаптироваться, но при этом прозрачную и управляемую, — комментирует Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК. — Мы работаем в парадигме постоянных улучшений и привыкли опираться на инновационные технологии. В рамках задачи мы решили применить инструменты интеллектуального анализа данных — аналитику процессов и операций, чтобы получить максимально точную и объективную картину происходящего".

Страховой Дом ВСК не впервые применяет в своей работе Process Mining и Task Mining. Используя систему Proceset от Инфомаксимум компания, например, нашла потенциал для экономии трудозатрат в размере 15 тыс. человеко-часов в год и провела реинжиниринг процессов контроля качества технической поддержки.

"Инструменты Process Mining и Task Mining позволили нам перейти к работе с чистыми данными, без искажений, — отмечает Ольга Цыплакова, заместитель генерального директора по операционному сопровождению Страхового Дома ВСК. — Мы получили прозрачную картину workflow, выявили зоны для автоматизации, автоматизировали расчет KPI и выстроили систему управления ресурсами. А гибкая визуализация в BI-среде помогла сделать аналитику по-настоящему прикладной и удобной для управленческих решений".

С Proceset было охвачено 66% основной деятельности ФСЦ ВСК, удалось сформировать 30 инициатив на совокупный эффект в 135 млн руб. На 8% возросла общая производительность по всем процессам и выявлен потенциал в 18% для их автоматизации и роботизации.

"Proceset — это современное программное решение, которое помогает бизнесу видеть свои процессы без искажений и принимать решения на основе фактов, а не предположений, — рассказывает Александр Бочкин, генеральный директор "Инфомаксимум". — Мы рады, что наша разработка помогает таким крупным компаниям, как Страховой Дом ВСК, находить новые точки роста и усиливать фундамент устойчивого развития".

Следующий шаг ФСЦ ВСК — расширение использование Proceset на другие подразделения и бизнес-функции организации, выходящие за пределы ОЦО, создание централизованного хранилища данных (Data Store) для сбора, хранения и обработки данных, а также разработка и внедрение системы нормирования процессов.

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