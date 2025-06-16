Член Совета директоров ВСК Ольга Сорокина вошел в число 100 лучших ИТ-лидеров России

Член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина включена в рейтинг "Топ-100 ИТ-лидеров 2025" по версии Global CIO - профессионального сообщества лидеров цифровой трансформации.

Рейтинг Global CIO формируется при участии ИТ-сообщества и объединяет наиболее влиятельных руководителей в сфере информационных технологий. Среди лидеров цифровизации и ИТ-ландшафта страны - основатели и руководители цифровой трансформации и ИТ Яндекса, Сбера, ФосАгро, Газпромнефть, группы компаний Астра, Ростелеком, МТС и другие. Для попадания в шорт-лист кандидаты проходят многоэтапный отбор: голосование профессионального сообщества, оценка достижений и экспертный анализ независимого совета Global CIO, в состав которого входят признанные отраслевые специалисты.

Ольга Сорокина возглавляет разработку и реализацию стратегии и цифровой трансформации Страхового Дома ВСК. Под ее руководством компания за три года полностью перешла на гибкую методологию, что позволило перейти на микросервисную архитектуру, вывести в онлайн все ключевые процессы организации от оформления полиса до урегулирования, масштабировать технологии ИИ и роботизации. Для внедрения стратегии была выбрана методология организации работы - технология SAFe (Scaled Agile Framework). Более 700 человек из разных подразделений компании реализуют ключевые продукты и трансформируют существующие решения. При этом ключевым подходом в стратегии является именно трансформация процессов, которая дает клиенту совершенно новый продукт и новый клиентский опыт.

В компании внедряются новые технологии цифровой экономики: цифровой профиль, цифровой рубль, paytech.Создана интеграционная платформа, делающая технологию API одним из инструментов развития ВСК.

Также ВСК создала единственный сквозной онлайн процесс по автострахованию - от покупки до урегулирования (65% клиентов урегулируют страховые случаи по автострахованию онлайн), одной из первых на рынке запустила "Цифровую клинику", совместно с РАНХиГС компания организовала учебную программу "Мастер управления цифровым развитием компании (SMM)". Созданы и успешно функционируют две IT-компании: "Высокие цифровые технологии" (ВЦТ) и "Аквамарин".

Благодаря реализованной стратегии цифровой трансформации, которую курировала Ольга Сорокина, сегодня доля проникновения искусственного интеллекта в бизнес-процессы ВСК составляет 11%. По итогам 2024 года Страховой Дом ВСК занял первое место в рейтинге инновационности страховых компаний по версии фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). В 2025 году корпоративная платформа ВСК для взаимодействия сотрудников компании с Gen AI стала лауреатом премии в области развития ИИ "AI Олимп".