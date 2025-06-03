16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК получила награду за вклад в развитие франчайзинга Страховой Дом ВСК подписал соглашение о сотрудничестве с Центром компетенций по информационным системам управления холдингом и АПКИТ "Росгосстрах" удостоен премии Сравни в номинации "Страхование ипотеки года" Опасные старты: Страховой Дом ВСК изучил, в каких спортивных секциях дети получают травмы чаще всего "Росгосстрах" рассказал, в каких регионах дети защищены лучше всего

Страхование Финансы

ВСК получила награду за вклад в развитие франчайзинга

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Москве в рамках недели предпринимательства прошел форум франчайзинга, где наградили компании, развивающие франшизу. Страховой Дом ВСК получил награду в номинации "Сфера услуг".

Московский форум франчайзинга прошел при поддержке Правительства Москвы, Российской ассоциации франчайзинга и TopFranchise.ru. Награда за развитие франчайзинга была вручена в 11 номинациях из различных секторов. Страховой Дом ВСК стал лауреатом в номинации "Сфера услуг".

ВСК предоставляет возможность страховым агентам открывать офисы по франшизе с 2015 года. С 2023 года компания расширила франшизу, и теперь открыть офис под брендом ВСК могут в том числе предприниматели малого и среднего бизнеса, не имеющие опыта работы в сфере страхования.

Франшиза ВСК — это готовое решение для тех, кто хочет начать прибыльное дело в страховании с полной поддержкой. Компания берет на себя организацию брендированного офиса, его продвижение в геосервисах и обеспечивает кураторское сопровождение. В ряде случаев ВСК также компенсирует затраты на оформление и оснащение офиса. На сегодня более 180 франшизных офисов уже работают в 39 регионах России. Офисы есть в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Тюмени, Уфе, Волгограде, Сургуте и других городах. В планах компании — открыть франшизу в каждом регионе страны.

Чуть раньше, в мае 2025 года, франшизу Страхового Дома ВСК отметил также самый посещаемый каталог франшиз в стране Top.Franchise, включив ее в рейтинг лучших в России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6