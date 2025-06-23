Тысячи гостей, более 100 бизнес-встреч и новые партнерства: Страховой Дом ВСК подводит итоги ПМЭФ 2025

22 июня завершилось главное деловое мероприятие года — Петербургский международный экономический форум 2025. Страховой Дом ВСК стал активным участником события. Топ-менеджеры компании в рамках сессий и дискуссий форума рассказали о новых страховых решениях, развитии финтеха и медицинских технологий. Корпоративный стенд ВСК посетили свыше тысячи гостей.

В рамках экспозиции участники ПМЭФ могли ознакомиться с передовыми цифровыми продуктами Страхового Дома ВСК в различных сегментах страхования — авто, имущество, здоровье и бизнес — и узнать о возможностях экосистемы сервисно-страховых решений. Более 700 гостей прошли экспресс-диагностику остроты зрения и сделала фото радужки глаза с помощью инновационного оборудования.

В рамках деловой программы член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина на двух сессиях, посвященных медицинским технологиям и финтеху, раскрыла возможности превентивной медицины в рамках системы оздоровления коллективов, роль цифрового пути в ускорении бизнес-процессов и масштабировании сервисов компании, использование ключевых технологических решений, а также вопросы защиты и безопасности данных на этом пути.

Кроме того, на полях форума топ-менеджеры компании провели свыше 100 бизнес-встреч. ВСК был подписан ряд соглашений о стратегическом сотрудничестве. В частности, Страховой Дом ВСК заключил соглашение с компанией Инфомаксимум. В рамках партнерства компании сосредоточатся на использовании генеративного ИИ для повышения эффективности бизнес-процессов, создании цифровой инфраструктуры для глубокой аналитики, а также внедрении решений, способствующих росту цифровой зрелости отрасли. Отдельное внимание будет уделено развитию отечественных информационных систем и повышению эффективности взаимодействия между ИТ-компаниями и финансовыми структурами.

Помимо этого, ВСК подписала соглашения о сотрудничестве с АО "КАМА", Почтой РФ, Росхимом и Агентством регионального развития Архангельской области. В рамках подписанных документов компания совместно с партнерами будет заниматься разработкой новых страховых продуктов, а также реализацией мероприятий для развития российских регионов.