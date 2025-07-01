Почтовый квест и конкурс рисунков: в лагере "Авангард" отметили День российской почты

В преддверии Дня российской почты в детском военно-патриотическом лагере "Авангард" прошел тематический праздник. Около 200 ребят приняли участие в увлекательном квесте "Почтовая миссия: в поисках затерянной посылки" и конкурсе рисунков "Почта будущего".

Волонтеры Почты России совместно с министерством цифрового развития и связи Самарской области провели в детском военно-патриотическом лагере "Авангард" увлекательный почтовый квест, который перенес участников во времена Великой Отечественной войны. Ребята не только узнали, как работала полевая почта, но и сами попробовали себя в роли связистов, шифровальщиков и почтальонов.

Участники разделились на команды, включая "Почтовых котиков" — сборную детей работников почты.

По маршрутным листам они прошли испытания на логику, меткость и творчество, используя разные способы шифровки сообщений.

Благодаря квесту дети научились складывать письма-треугольники, узнали, как почтальоны рисковали жизнью, доставляя на фронт весточки из дома даже под обстрелами. Ребята попробовали разные способы шифрования сообщений, прошли испытания на меткость, смекалку и креативность. В финале игры ребята нашли "затерянную посылку" со сладостями, но без подарков не остался никто.

Отдельным событием стал конкурс рисунков, в котором активное участие приняли ребята с ограниченными возможностями здоровья. Посмотреть на их работы и проголосовать за понравившийся рисунок можно на страницах министерства цифрового развития и связи в социальных сетях.