Почтовый квест и конкурс рисунков: в лагере "Авангард" отметили День российской почты

В преддверии Дня российской почты в детском военно-патриотическом лагере "Авангард" прошел тематический праздник. Около 200 ребят приняли участие в увлекательном квесте "Почтовая миссия: в поисках затерянной посылки" и конкурсе рисунков "Почта будущего".
Волонтеры Почты России совместно с министерством цифрового развития и связи Самарской области провели в детском военно-патриотическом лагере "Авангард" увлекательный почтовый квест, который перенес участников во времена Великой Отечественной войны. Ребята не только узнали, как работала полевая почта, но и сами попробовали себя в роли связистов, шифровальщиков и почтальонов.
Участники разделились на команды, включая "Почтовых котиков" — сборную детей работников почты.
По маршрутным листам они прошли испытания на логику, меткость и творчество, используя разные способы шифровки сообщений.
Благодаря квесту дети научились складывать письма-треугольники, узнали, как почтальоны рисковали жизнью, доставляя на фронт весточки из дома даже под обстрелами. Ребята попробовали разные способы шифрования сообщений, прошли испытания на меткость, смекалку и креативность. В финале игры ребята нашли "затерянную посылку" со сладостями, но без подарков не остался никто.
Отдельным событием стал конкурс рисунков, в котором активное участие приняли ребята с ограниченными возможностями здоровья. Посмотреть на их работы и проголосовать за понравившийся рисунок можно на страницах министерства цифрового развития и связи в социальных сетях.
Последние комментарии
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.