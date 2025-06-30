"Росгосстрах" отмечает рост обращений от мотоциклистов по ОСАГО на 43%

В этом сезоне происшествий с мотоциклистами, оформившими полис ОСАГО в "Росгосстрахе", стало заметно больше. Количество обращений после страховых случаев с января по июнь выросло на 43% по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года. При этом почти две трети ДТП с участием мотоциклистов приходится на столицу и Московскую область.

Согласно статистике "Росгосстраха", в топ-10 регионов по количеству страховых случаев с мотоциклистами вошли также Санкт-Петербург, Пермский край, Калининградская, Рязанская, Вологодская и Тюменская области, Удмуртия, Башкортостан и Свердловская область. В этих же регионах страховщиком оформлено и больше всего полисов ОСАГО для управления мотоциклами.

Напомним, что в этом году в связи с ранней весной в центральной части России и апрельским обновлением условий страхования гражданской ответственности владельцев мототехники (расширением тарифного коридора, введением коэффициента мощности и изменением значения коэффициента возраст-стаж) мотоциклисты начали готовиться к сезону раньше обычного. Уже в марте владельцы мототехники оформили в "Росгосстрахе" на 16% больше полисов ОСАГО, чем годом ранее. А за первое полугодие в целом количество договоров выросло на 20%.

"Рост числа обращений связан не только с расширением нашего портфеля договоров ОСАГО для мотоциклистов, но и с тем, что страхователи стали чаще пользоваться возможностью цифрового урегулирования страхового случая. Эта опция в личном кабинете клиента дает возможность быстрее заявить о ДТП, предоставить все необходимые документы без визита в офис страховой компании и получить выплату или направление на ремонт, — поясняет начальник управления выплат по автострахованию компании "Росгосстрах" Людмила Юсова. — В прошлом году 47% заявлений по происшествиям с мотоциклистами в январе–июне поступили нам уже во втором полугодии, предполагаем, что сейчас страхователи более оперативно обращаются за возмещением".

В страховой компании также отмечают, что в этом году ДТП с участием мотоциклистов приводят к менее серьезным последствиям. В прошлом году в каждом шестом страховом случае возмещение осуществлялось по верхней границе установленного законом об ОСАГО лимита в 400 тыс. рублей или больше, если повреждения получали не только мотоциклы и экипировка, но и люди. В этом году пока только 8% страховых событий с мотоциклистами потребовали выплаты по максимуму — 400 тыс. рублей. Однако, как отметила Людмила Юсова, этот показатель может измениться, когда клиенты, сообщившие в компанию о страховом случае, предоставят все документы, необходимые для урегулирования и выплаты.