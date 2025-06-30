16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Росгосстрах" отмечает рост обращений от мотоциклистов по ОСАГО на 43% "Росгосстрах": автовладельцы стали чаще обращаться после выходок хулиганов Тысячи гостей, более 100 бизнес-встреч и новые партнерства: Страховой Дом ВСК подводит итоги ПМЭФ 2025 Ольга Сорокина на ПМЭФ 2025 рассказала о балансе между ценностью страховой услуги и защитой данных Страховой Дом ВСК и Инфомаксимум на ПМЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве

Страхование Финансы

"Росгосстрах" отмечает рост обращений от мотоциклистов по ОСАГО на 43%

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В этом сезоне происшествий с мотоциклистами, оформившими полис ОСАГО в "Росгосстрахе", стало заметно больше. Количество обращений после страховых случаев с января по июнь выросло на 43% по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года. При этом почти две трети ДТП с участием мотоциклистов приходится на столицу и Московскую область.

Согласно статистике "Росгосстраха", в топ-10 регионов по количеству страховых случаев с мотоциклистами вошли также Санкт-Петербург, Пермский край, Калининградская, Рязанская, Вологодская и Тюменская области, Удмуртия, Башкортостан и Свердловская область. В этих же регионах страховщиком оформлено и больше всего полисов ОСАГО для управления мотоциклами.

Напомним, что в этом году в связи с ранней весной в центральной части России и апрельским обновлением условий страхования гражданской ответственности владельцев мототехники (расширением тарифного коридора, введением коэффициента мощности и изменением значения коэффициента возраст-стаж) мотоциклисты начали готовиться к сезону раньше обычного. Уже в марте владельцы мототехники оформили в "Росгосстрахе" на 16% больше полисов ОСАГО, чем годом ранее. А за первое полугодие в целом количество договоров выросло на 20%.

"Рост числа обращений связан не только с расширением нашего портфеля договоров ОСАГО для мотоциклистов, но и с тем, что страхователи стали чаще пользоваться возможностью цифрового урегулирования страхового случая. Эта опция в личном кабинете клиента дает возможность быстрее заявить о ДТП, предоставить все необходимые документы без визита в офис страховой компании и получить выплату или направление на ремонт, — поясняет начальник управления выплат по автострахованию компании "Росгосстрах" Людмила Юсова. — В прошлом году 47% заявлений по происшествиям с мотоциклистами в январе–июне поступили нам уже во втором полугодии, предполагаем, что сейчас страхователи более оперативно обращаются за возмещением".

В страховой компании также отмечают, что в этом году ДТП с участием мотоциклистов приводят к менее серьезным последствиям. В прошлом году в каждом шестом страховом случае возмещение осуществлялось по верхней границе установленного законом об ОСАГО лимита в 400 тыс. рублей или больше, если повреждения получали не только мотоциклы и экипировка, но и люди. В этом году пока только 8% страховых событий с мотоциклистами потребовали выплаты по максимуму — 400 тыс. рублей. Однако, как отметила Людмила Юсова, этот показатель может измениться, когда клиенты, сообщившие в компанию о страховом случае, предоставят все документы, необходимые для урегулирования и выплаты.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6