16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Югория заключила на ПМЭФ важное стратегическое соглашение о долгосрочном сотрудничестве с Ханты-Мансийским автономным округом — Югра "Авито.Путешествия" и СОГАЗ подписали соглашение о стратегическом партнерстве на ПМЭФ-2025 Островок стабильности и инноваций: ВСК представит на ПМЭФ преимущества своей экосистемы Велосипед, спортзал и футбол — "Росгосстрах" рассказал о главных источниках летних травм у россиян Астрология безопасности: аналитики ВСК выяснили, какие знаки зодиака реже попадают в неприятности

Страхование Финансы

Астрология безопасности: аналитики ВСК выяснили, какие знаки зодиака реже попадают в неприятности

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 214
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Раки, Овны и Львы чаще всего сталкиваются с непредвиденными ситуациями — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Меньше других подвержены таким рискам Рыбы, Весы, Водолеи и Девы.

По оценкам Страхового Дома ВСК, чаще всего становятся жертвами несчастных случаев Раки — на них приходится 9% от всех обращений по страхованию от несчастных случаев. Следом в антирейтинге располагаются Львы (8,9%) и Овны (8,7%).

Исходя из статистики травматизма, специалисты ВСК составили рекомендации для разных знаков зодиака. Например, Ракам и Тельцам стоит избегать самокатов — по 15% несчастных случаев с ними приходится именно на перечисленные знаки. Козерогам и Ракам следует осторожнее управлять мотоциклами — с ними происходит по 15,6% мотопроисшествий.

Спорт, даже если речь про обычную тренировку в фитнес-клубе, может быть опасен для Раков (10%), Козерогов (9,5%) и Львов (9,3%). Стрельцы (20%) и Овны (16%) притягивают к себе хулиганов — они чаще других становятся жертвами побоев. А Близнецы (12%), Львы, Скорпионы и Стрельцы (по 9,2%) нередко попадают в ДТП.

Обращаются за врачебной помощью из-за переломов преимущественно Овны (9%), а сотрясения мозга чаще получают Тельцы (14%) и Львы (12%).

Больше всего везет Весам, Девам, Водолеям и Рыбам — они не выделяются повышенными рисками в разных категориях ЧП, а в общей структуре несчастных случаев на них приходится не более 8,6% происшествий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6