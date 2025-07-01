Около 13 млн рублей выплатила ВСК клиенту из Приморского края за сгоревший дом

Деревянный двухэтажный дом был застрахован в Дальневосточном филиале Страхового Дома ВСК по полису добровольного имущественного страхования.
По страховому полису под защитой ВСК находились дом, беседка, забор, а также движимое имущество.
Пожар в доме произошел во время отсутствия хозяина. Предположительно причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Несмотря на то что пожарная бригада приехала быстро, дом и беседка сгорели полностью.
По условиям полиса, клиент ВСК в совокупности получил более 13 млн рублей за сгоревшие дом, беседку и частично поврежденный забор.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая