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Страхование Финансы

Около 13 млн рублей выплатила ВСК клиенту из Приморского края за сгоревший дом

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Деревянный двухэтажный дом был застрахован в Дальневосточном филиале Страхового Дома ВСК по полису добровольного имущественного страхования.

По страховому полису под защитой ВСК находились дом, беседка, забор, а также движимое имущество.

Пожар в доме произошел во время отсутствия хозяина. Предположительно причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Несмотря на то что пожарная бригада приехала быстро, дом и беседка сгорели полностью.

По условиям полиса, клиент ВСК в совокупности получил более 13 млн рублей за сгоревшие дом, беседку и частично поврежденный забор.

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