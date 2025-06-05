16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители Самарской области стали чаще покупать страховки для путешествий за рубеж Решением собрания акционеров Генеральным директором Страхового Дома ВСК избрана Анна Рыбина Москвичи - самые "аварийные" автопутешественники, каждая пятая выплата по ОСАГО - "туристическая" От "шестерки" до Kia Rio — как за 20 лет изменилась женская машина в "Росгосстрахе" ВСК получила награду за вклад в развитие франчайзинга

Страхование Финансы

Жители Самарской области стали чаще покупать страховки для путешествий за рубеж

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Россияне стали значительно активнее интересоваться вопросами страхования. За январь — апрель жители страны потратили на 16% трафика больше на сайтах страховых компаний, чем в том же периоде прошлого года. Наиболее активно оформлялись полисы для выезжающих за рубеж. Кроме того, в преддверии дачного сезона ожидаемо вырос спрос на страхование имущества. К таким выводам пришли аналитики Ингосстраха и МегаФона, по результатам анализа обезличенного трафика на сайты страховых компаний и результатов продаж.

Мужчины заметно опережают женщин по интересу к полисам: 70% от общего числа посетителей сайтов страховых компаний приходятся именно на них. Особенно активно изучают условия полисов пользователи в возрасте 35–44 лет — они составляют 42% от числа всех заходящих на профильные сайты. За ними следуют россияне 45-54 лет, на которых приходится четверть посещений. Третье место занимают пользователи от 25 до 34 лет (19%). Молодежь (14-24 года) и люди старшего возраста (65+) меньше остальных заинтересованы в страховании — их доля составляет лишь 6% и 2%.

В Самарской области тренд совпадает с общероссийским: динамика год к году тоже составила 12%. Как правило, здесь полисы чаще подбирают мужчины — их доля равна 57%. Среди возрастных групп наиболее активны люди 35-44 лет с сегментом в 38%.

В первом квартале особенно популярны оказались полисы для выезжающих за рубеж. Продажи такого страхового продукта выросли почти на 25%. Большинство отправляющихся за границу оформляют полисы на 8-15 дней — типичную продолжительность отпуска. Среди дополнительных опций клиенты предпочитают выбирать страхование от несчастных случаев и страхование квартиры и багажа на время путешествия. Также в топ-5 вошли страхование личных вещей и страхование на случай отмены поездки. Наиболее активный период для оформления таких полисов начинается в марте и заканчивается в октябре, при этом пик приходится на август.

Также за первые три месяца года на 10% выросли продажи полисов на страхование имущества. Их в основном приобретают в преддверии дачного сезона: конец апреля — май. Завершается период в сентябре — октябре.

Чаще всего россияне изучают предложения в среду — на этот день приходится 20% от всего трафика на ресурсы страховых компаний. Реже всего страховками интересуются по понедельникам (13%) и воскресеньям (14%). При этом смартфоны традиционно остаются основными устройствами, с которых российские пользователи заходят на сайты страховых компаний.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6