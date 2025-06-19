Югория заключила на ПМЭФ важное стратегическое соглашение о долгосрочном сотрудничестве с Ханты-Мансийским автономным округом — Югра

18 июня подписано Соглашение о сотрудничестве страховой компании Югория в лице генерального директора Олега Овсяницкого с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югра в лице Губернатора округа Руслана Кухарука.
Это Соглашение знаменует начало нового этапа взаимодействия и реализации конкретных проектов Югории в сфере страхования в ХМАО. Компания планирует внедрение ряда долгосрочных и важных инициатив, направленных на обеспечение качественного страхования объектов региона, полноценной страховой защиты в интересах граждан и бизнеса, обеспечение занятости и повышение финансовой грамотности населения. Также планируется участие в образовательных и спортивных мероприятиях, стажировки для молодых специалистов, создание 100 новых рабочих мест.
"Подписанный документ — это не просто формальность, а действующий, рабочий инструмент, благодаря которому мы сможем реализовать серьезные и важные проекты по развитию страхового рынка, привлечению инвестиций и снижению экономических рисков для предпринимателей ХМАО. Для нас крайне ценно это партнерство, которое будет способствовать социально-экономическому развитию региона, повысит его финансовую устойчивость и принесет пользу его жителям и бизнесу", — подчеркнул генеральный директор Югории Олег Овсяницкий.
Подписание состоялось на уникальной площадке Петербургского международного экономического форума — в павильоне "Душа России", который был создан в рамках одноименного проекта Президентского фонда культурных инициатив. Масштабная конструкция из дерева и стали символизирует гармонию природы и современного дизайна, объединяя традиции всех народов нашей необъятной страны.
АО "ГСК "Югория" основана в 1998 г. Осуществляет деятельность по 24 видам страхования и по перестрахованию. Компания стабильно демонстрирует положительный финансовый результат. По итогам 2024 года уставный капитал — 2,8 млрд руб., капитал — 13 млрд руб., объем премий — 35,8 млрд руб. Чистая прибыль по итогам 2024 года составила 3,7 млрд рублей. Рейтинги финансовой надежности: ruAА "Эксперт РА", "АА|ru|" "НРА". Региональная сеть состоит из более 350 офисов продаж, работающих в 67 регионах России от Калининграда до Владивостока.