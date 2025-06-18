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Страхование Финансы

"Авито.Путешествия" и СОГАЗ подписали соглашение о стратегическом партнерстве на ПМЭФ-2025

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума сервис по краткосрочной аренде жилья "Авито.Путешествия" и страховая компания "СОГАЗ" подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставили директор "Авито.Путешествий" Артем Кромочкин и исполнительный директор СОГАЗа Елена Епишина.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Стороны договорились развивать партнерство в направлениях страхования квартир и домов, сдающихся посуточно в сервисе "Авито.Путешествия", а также международной аренды недвижимости на платформе.

"Безопасность аренды исторически была одним из преимуществ "Авито.Путешествий" - мы стали первой в России площадкой, которая по умолчанию страховала посуточные квартиры. С момента запуска опции мы убедились, насколько важно для арендодателей ощущение защищенности при краткосрочной аренде. Сотрудничество с СОГАЗ позволит нам получить доступ к экспертизе одного из главных игроков на рынке страхования и расширить направления работы, чтобы продолжить развивать удобные и надежные сервисы для миллионов пользователей", - добавил директор "Авито.Путешествий" Артем Кромочкин.

"Партнерство с "Авито", лидером цифрового рынка, полностью соответствует стратегии СОГАЗа по созданию инновационных и доступных страховых продуктов. Мы видим в этом сотрудничестве значительный потенциал для развития страховых решений нового поколения, удобно интегрированных в повседневную жизнь. Мы ценим доверие "Авито" и уверены, что наша совместная работа принесет ощутимую пользу клиентам обеих компаний и задаст новые стандарты страховой защиты в цифровой среде", - прокомментировала исполнительный директор СОГАЗа Елена Епишина.

В будущем сотрудничество может быть масштабировано на другие направления бизнеса, включая ипотечное страхование. Для реализации конкретных направлений сотрудничества стороны будут создавать координационные комитеты, формируя их состав на паритетных началах.
"Партнерство "Авито.Путешествий" с компанией "СОГАЗ" служит примером того, как мы выстраиваем стратегические отношения, начиная с реализации конкретных проектов, постепенно расширяя спектр сотрудничества, фокусируясь при этом на качественном продукте и пользовательском опыте", - отметил директор по стратегическим партнерствам "Авито" Александр Самсонов.

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