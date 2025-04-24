Мэрия Самары изымет землю под строительство нового микрорайона

Подготовка к комплексному развитию территории (КРТ) около парка имени 50-летия Октября (Металлургов) вышла на новый этап. Мэрия Самары издала постановление об изъятии земельных участков.

Напомним, инвестором выступает ООО "СЗ "Премьер-Инвестстрой" Анатолия Давидюка. По договору с мэрией компания получила под КРТ два несмежных участка. Первый находится в границах улиц Советской, Нагорной, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров, второй — между улицами Нагорной, Пугачевской и Ставропольской. Общая площадь составляет 12,6 га.

Сейчас на этой территории располагаются старые двухэтажные дома, которые застройщик должен расселить и снести. Одним из этапов процедуры как раз и является изъятие земли.

Согласно постановлению, мэрия заберет 10 участков общей площадью более 13 тыс. кв. метров на ул. Советской, Нагорной и Ставропольской. Посмотрите список с кадастровыми номерами. При этом под изъятие не попадают коммунальные сети, мастерские и гаражи, находящиеся за детсадом № 306.

Трущобы с детсадом — под снос: на Металлурге построят новый микрорайон с высотками Мэрия Самары предприняла вторую попытку раздачи земли со старыми домами застройщикам для комплексного развития территорий (КРТ). Пока идут суды с бизнесменами прошлой волны, победители новых аукционов приступили к подготовке проектов. Волга Ньюс запускает серию статей о том, какие кварталы ждет преображение, и что там появится. Начнем с территории в районе парка Металлургов. На месте полуразрушенных двухэтажек собираются построить целый микрорайон. Однако есть несколько подводных камней.

"Возмещение за изымаемые земельные участки осуществляется за счет средств бюджета города в порядке, установленном Земельным кодексом РФ и договором", — указано в постановлении.

СЗ "Премьер-Инвестстрой" должен будет:

выступить заказчиком работ по оценке изымаемых земельных участков;

обеспечить проведение переговоров с правообладателем относительно условий изъятия;

осуществить совместно с администрацией, департаментом градостроительства подготовку соглашения об изъятии недвижимости;

направить проект соглашения об изъятии недвижимости сторонам для подписания;

осуществить выкуп мастерских и гаражей.

В случае отказа правообладателя мэрия будет готовить иски об изъятии участков в принудительном порядке. Однако это, конечно, усложнит процесс застройки территории.

Параметры КРТ уже известны. Планируется построить микрорайон на 6 тыс. человек. Помимо многоэтажных жилых домов обещают возвести школу и детские сады. Почитайте подробности.