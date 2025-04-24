Мэрия Самары изымет землю под строительство нового микрорайона

Подготовка к комплексному развитию территории (КРТ) около парка имени 50-летия Октября (Металлургов) вышла на новый этап. Мэрия Самары издала постановление об изъятии земельных участков.
Напомним, инвестором выступает ООО "СЗ "Премьер-Инвестстрой" Анатолия Давидюка. По договору с мэрией компания получила под КРТ два несмежных участка. Первый находится в границах улиц Советской, Нагорной, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров, второй — между улицами Нагорной, Пугачевской и Ставропольской. Общая площадь составляет 12,6 га.
Сейчас на этой территории располагаются старые двухэтажные дома, которые застройщик должен расселить и снести. Одним из этапов процедуры как раз и является изъятие земли.
Согласно постановлению, мэрия заберет 10 участков общей площадью более 13 тыс. кв. метров на ул. Советской, Нагорной и Ставропольской. Посмотрите список с кадастровыми номерами. При этом под изъятие не попадают коммунальные сети, мастерские и гаражи, находящиеся за детсадом № 306.
"Возмещение за изымаемые земельные участки осуществляется за счет средств бюджета города в порядке, установленном Земельным кодексом РФ и договором", — указано в постановлении.
СЗ "Премьер-Инвестстрой" должен будет:
- выступить заказчиком работ по оценке изымаемых земельных участков;
- обеспечить проведение переговоров с правообладателем относительно условий изъятия;
- осуществить совместно с администрацией, департаментом градостроительства подготовку соглашения об изъятии недвижимости;
- направить проект соглашения об изъятии недвижимости сторонам для подписания;
- осуществить выкуп мастерских и гаражей.
В случае отказа правообладателя мэрия будет готовить иски об изъятии участков в принудительном порядке. Однако это, конечно, усложнит процесс застройки территории.
Параметры КРТ уже известны. Планируется построить микрорайон на 6 тыс. человек. Помимо многоэтажных жилых домов обещают возвести школу и детские сады. Почитайте подробности.
Анатолий Давидюк хорошо знаком жителям Самары. Сам девелопер и члены его семьи владеют несколькими десятками строительных организаций, которые входят в ГК "Новый Дон". Среди объектов — ЖК "Фаворит" на месте ипподрома, ЖК "Сокол" на Революционной, ЖК "Рекорд" на Физкультурной, ЖК "Приволжский" на улице Георгия Димитрова. Сейчас девелопер также застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти и территорию ГПЗ-4. На последней, кстати, планируется возведение небоскребов.