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Девелопмент Строительство и недвижимость

Мэрия Самары изымет землю под строительство нового микрорайона

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подготовка к комплексному развитию территории (КРТ) около парка имени 50-летия Октября (Металлургов) вышла на новый этап. Мэрия Самары издала постановление об изъятии земельных участков.

Фото: Анна Сидорова

Напомним, инвестором выступает ООО "СЗ "Премьер-Инвестстрой" Анатолия Давидюка. По договору с мэрией компания получила под КРТ два несмежных участка. Первый находится в границах улиц Советской, Нагорной, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров, второй — между улицами Нагорной, Пугачевской и Ставропольской. Общая площадь составляет 12,6 га.

Анатолий Давидюк хорошо знаком жителям Самары. Сам девелопер и члены его семьи владеют несколькими десятками строительных организаций, которые входят в ГК "Новый Дон". Среди объектов — ЖК "Фаворит" на месте ипподрома, ЖК "Сокол" на Революционной, ЖК "Рекорд" на Физкультурной, ЖК "Приволжский" на улице Георгия Димитрова. Сейчас девелопер также застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти и территорию ГПЗ-4. На последней, кстати, планируется возведение небоскребов.

Сейчас на этой территории располагаются старые двухэтажные дома, которые застройщик должен расселить и снести. Одним из этапов процедуры как раз и является изъятие земли.

Согласно постановлению, мэрия заберет 10 участков общей площадью более 13 тыс. кв. метров на ул. Советской, Нагорной и Ставропольской. Посмотрите список с кадастровыми номерами. При этом под изъятие не попадают коммунальные сети, мастерские и гаражи, находящиеся за детсадом № 306.

Трущобы с детсадом — под снос: на Металлурге построят новый микрорайон с высотками Трущобы с детсадом — под снос: на Металлурге построят новый микрорайон с высотками
Мэрия Самары предприняла вторую попытку раздачи земли со старыми домами застройщикам для комплексного развития территорий (КРТ). Пока идут суды с бизнесменами прошлой волны, победители новых аукционов приступили к подготовке проектов. Волга Ньюс запускает серию статей о том, какие кварталы ждет преображение, и что там появится. Начнем с территории в районе парка Металлургов. На месте полуразрушенных двухэтажек собираются построить целый микрорайон. Однако есть несколько подводных камней.

"Возмещение за изымаемые земельные участки осуществляется за счет средств бюджета города в порядке, установленном Земельным кодексом РФ и договором", — указано в постановлении.

СЗ "Премьер-Инвестстрой" должен будет:

  • выступить заказчиком работ по оценке изымаемых земельных участков;
  • обеспечить проведение переговоров с правообладателем относительно условий изъятия;
  • осуществить совместно с администрацией, департаментом градостроительства подготовку соглашения об изъятии недвижимости;
  • направить проект соглашения об изъятии недвижимости сторонам для подписания;
  • осуществить выкуп мастерских и гаражей.

В случае отказа правообладателя мэрия будет готовить иски об изъятии участков в принудительном порядке. Однако это, конечно, усложнит процесс застройки территории.

Параметры КРТ уже известны. Планируется построить микрорайон на 6 тыс. человек. Помимо многоэтажных жилых домов обещают возвести школу и детские сады. Почитайте подробности.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:34 Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе

Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.

Ильдар Нуреев 19 декабря 2024 12:38 "Жалко Самару": проект строительства небоскребов на Московском шоссе забраковали

Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.

Юлиана Медведева 28 августа 2024 00:22 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!

Людмила Николаевна 27 августа 2024 19:51 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.

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Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

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