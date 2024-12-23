В Самаре на месте заброшенных цехов построят аэропорт

Стали известны некоторые подробности планов по строительству нового аэропорта в Самаре. Содержатся они в акте государственной историко-культурной экспертизы отведенного под эти цели земельного участка.

Новый аэропорт планируется построить на базе существующего аэродрома завода "Авиакор", который занимается капитальным ремонтом и техническим обслуживанием различных типов самолетов. Называться он будет также - Безымянка.

Сейчас аэродром используется в интересах промышленных предприятий Самарской области, преимущественно АО "Авиакор - авиационный завод". Аэропорт же, согласно ранее озвученным планам властей, сможет принимать и воздушные суда гражданской авиации. В числе плюсов - нахождение в черте города, дорожная инфраструктура, близость к железной дороге, метро и реке Самаре.

Фото: УГООКН Самарской области

В документах, опубликованных на сайте регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия, указаны характеристики участка, который выбрали под строительство аэропорта. Он находится в Кировском районе Самары - на пересечении ул. Земеца и Береговой, в 4 км от железнодорожной станции Безымянка. Площадь составляет 24 га.

"Территория представляет собой слабохолмистую территорию в правобережье реки Самары. Ближайший источник воды - заболоченное старичное озеро реки Самары. Участок частично зарос деревьями и кустарниками. Там расположены заброшенные цеха завода "Авиакор" и подъездные дороги к ним. Юго-восточная часть участка используется для утилизации древесного мусора с аэродрома Безымянка", - указали в акте археологи ООО "НПФ "АрхГео", которые проводили экспертизу.

Специалисты дали добро на проведение строительных работ на площадке, так как не обнаружили археологических предметов и признаков наличия культурного слоя. По их словам, строительство заводских корпусов завода "Авиакор" началось в 1941 году, когда на данный участок был эвакуирован завод из Воронежа. До того времени там не фиксировали исторических поселений.

Фото: УГООКН Самарской области

Однако в приложенном письме УГООКН указано, что в результате проведения археологических полевых работ на территории аэродрома Безымянка был выявлен объект археологического наследия "Поселок Чкалова I, могильник". В ноябре 2024 г. его включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области. Строители аэропорта должны будут позаботиться о его сохранении. Возможно также проведение спасательных работ с полным или частичным изъятием археологических предметов в рамках раскопок.

Все указанные данные должны быть учтены при проектировании аэропорта. Сроки его строительства пока неизвестны, но инвесторы уже есть. Согласно предложенной ими концепции, пропускная способность комплекса составит 600 пассажиров в час. Планируется обустройство необходимой инфраструктуры, служебно-технических зданий, привокзальной площади и парковое, а также учебно-тренировочного полигона. В перспективе есть планы по строительству гостиничных комплексов и выставочных павильонов.

Сообщалось, что в этой концепции акцент делается на привлечении компаний-лоукостеров, для которых близость аэропорта к городу и его транспортной инфраструктуре может служить серьезным фактором привлечения пассажиров, и бизнес-авиации, а также на развитии межрегиональных перевозок. Таким образом, при успешной реализации проекта потоки людей можно будет разделить с действующим международным аэропортом Курумоч.