В Самаре может появиться второй пассажирский аэропорт - Безымянка

В четверг, 26 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил вопросы комплексного развития аэродрома Безымянка с потенциальными инвесторами, которые совместно с собственниками объекта предлагают модернизировать и построить новую современную инфраструктуру для приема воздушных судов гражданской авиации.
Участие в совещании приняли главы профильных министерств и ведомств региона, а также руководство АО "Авиакор-авиационный завод".
Действующая аэродромная инфраструктура примыкает к территории завода "Авиакор", который занимается капитальным ремонтом и техническим обслуживанием различных типов самолетов.
Учитывая близость к Самаре и станции метро, расположение аэропорта на пересечении автомобильных и железных дорог, фактическое примыкание к водной артерии, была разработана концепция, предусматривающая строительство гражданского сектора аэропорта.
В разработанной концепции акцент делается на привлечении компаний-лоукостеров, для которых близость аэропорта к городу и его транспортной инфраструктуре может служить серьезным фактором привлечения пассажиров, и бизнес-авиации, а также на развитии межрегиональных перевозок. Таким образом, при успешной реализации проекта потоки людей можно будет разделить с действующим международным аэропортом Курумоч.
Инвесторы предлагают построить современный аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 600 пассажиров в час и необходимой инфраструктурой, со служебно-техническими зданиями, привокзальной площадью и парковками, а также учебно-тренировочный полигон. В перспективе есть планы по строительству гостиничных комплексов и выставочных павильонов.
"Мы заинтересованы в развитии этого важного аэродромного комплекса, который сегодня работает для нужд наших ведущих предприятий. Исходя из сути предложения, есть возможности использования аэродрома и создания авиационного хаба, - заявил Дмитрий Азаров. - Реализация масштабных проектов дает новый импульс развитию территории. Прекрасно понимаем, что в случае реализации этого проекта мы будем проводить значительную реновацию прилегающей территории. Потому что если масштабный проект по созданию нового авиационного хаба и пассажирских перевозок будет реализован (а мы постараемся приложить к этому усилия, создать необходимые условия), то значительному изменению будут подвергнуты градостроительные документы и регламенты, транспортная инфраструктура этой территории, что позволит создать новые промышленные, коммерческие и общественные площадки".
Все озвученные во время встречи предложения и инициативы будут дополнительно проработаны потенциальными инвесторами и вновь представлены для обсуждения.
Последние комментарии
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