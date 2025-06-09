Писатель Александр Цыпкин стал партнером "Росгосстраха" в проектах онкопросвещения

"Росгосстрах" и писатель и сценарист Александр Цыпкин договорились о сотрудничестве в онкопросвещении россиян. В совместных проектах страховщик и литератор планируют повышать осведомленность наших сограждан о важности онкологической настороженности и ранней диагностики, о перспективных программах лечения разных видов рака и о том, какую поддержку пациентам и их близким может оказать страхование.

Александр Цыпкин является попечителем Фонда медицинских решений "Не напрасно", совместно с которым был создан тест "Скрин" — система персональных рекомендаций для профилактики рака. Когда пользователь вносит определенные данные о себе, программа сообщает, что необходимо проверить, чтобы была возможность найти онкозаболевание на ранней стадии. Этот онлайн-тест прошли уже более 550 тыс. человек.

"Я очень рад сотрудничеству между фондом, которым я занимаюсь уже десять лет, и такой известной страховой компанией, как "Росгосстрах". Мы будем ещё больше внимания уделять ранней диагностике онкологических заболеваний, а также повышению общей информированности в этой сложной и, к сожалению, стигматизированной области медицины", — говорит Александр Цыпкин.

"Росгосстрах" стремится сформировать у россиян осознанный подход к вопросам своего здоровья и оценке потенциальных рисков, с которыми можно столкнуться. У компании есть популярный продукт онкострахования, который обеспечивает финансовую защиту семьи, если в ней кто-то столкнулся с онкологическим заболеванием. Такая страховка предполагает перепроверку диагноза и организацию лечения в ведущих клиниках нужного профиля. Полис "Здоровье дороже" помогает чувствовать себе увереннее и повышает шансы на благополучный исход лечения — ведь пациент получает не только медицинскую помощь и сопровождение высококвалифицированных специалистов, но также и психологическую поддержку для себя и близких.

"Мы рады, что "Росгосстрах" теперь сотрудничает с Александром Цыпкиным, который уже много лет не только помогает людям с онкозаболеваниями, но также активно борется против стигматизации болезни. Наша общая миссия — заботиться о пациентах и их близких, а также формировать в обществе, особенно среди молодых людей, ответственное отношение к своему здоровью. И мы надеемся, что вместе сможем значительно повысить информированность и сознательность россиян в вопросах онкологической просвещенности", — комментирует Александр Росликов, директор департамента маркетинга и цифровых продаж "Росгосстраха".