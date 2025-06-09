Писатель Александр Цыпкин стал партнером "Росгосстраха" в проектах онкопросвещения

"Росгосстрах" и писатель и сценарист Александр Цыпкин договорились о сотрудничестве в онкопросвещении россиян. В совместных проектах страховщик и литератор планируют повышать осведомленность наших сограждан о важности онкологической настороженности и ранней диагностики, о перспективных программах лечения разных видов рака и о том, какую поддержку пациентам и их близким может оказать страхование.
Александр Цыпкин является попечителем Фонда медицинских решений "Не напрасно", совместно с которым был создан тест "Скрин" — система персональных рекомендаций для профилактики рака. Когда пользователь вносит определенные данные о себе, программа сообщает, что необходимо проверить, чтобы была возможность найти онкозаболевание на ранней стадии. Этот онлайн-тест прошли уже более 550 тыс. человек.
"Я очень рад сотрудничеству между фондом, которым я занимаюсь уже десять лет, и такой известной страховой компанией, как "Росгосстрах". Мы будем ещё больше внимания уделять ранней диагностике онкологических заболеваний, а также повышению общей информированности в этой сложной и, к сожалению, стигматизированной области медицины", — говорит Александр Цыпкин.
"Росгосстрах" стремится сформировать у россиян осознанный подход к вопросам своего здоровья и оценке потенциальных рисков, с которыми можно столкнуться. У компании есть популярный продукт онкострахования, который обеспечивает финансовую защиту семьи, если в ней кто-то столкнулся с онкологическим заболеванием. Такая страховка предполагает перепроверку диагноза и организацию лечения в ведущих клиниках нужного профиля. Полис "Здоровье дороже" помогает чувствовать себе увереннее и повышает шансы на благополучный исход лечения — ведь пациент получает не только медицинскую помощь и сопровождение высококвалифицированных специалистов, но также и психологическую поддержку для себя и близких.
"Мы рады, что "Росгосстрах" теперь сотрудничает с Александром Цыпкиным, который уже много лет не только помогает людям с онкозаболеваниями, но также активно борется против стигматизации болезни. Наша общая миссия — заботиться о пациентах и их близких, а также формировать в обществе, особенно среди молодых людей, ответственное отношение к своему здоровью. И мы надеемся, что вместе сможем значительно повысить информированность и сознательность россиян в вопросах онкологической просвещенности", — комментирует Александр Росликов, директор департамента маркетинга и цифровых продаж "Росгосстраха".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас