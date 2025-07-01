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Экология Общество

В Ширяево стартовал экологический проект для детей и родителей

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Село Ширяево - место притяжения туристов, расположенное на живописном берегу Волги, привлекает тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и погрузиться в атмосферу спокойствия и гармонии с природой. Сегодня здесь реализуется семейный экологический проект "Папа, мама, я - экосемья". Инициатива направлена на формирование ответственного отношения к природе и развитие экотуризма в регионе.

Фото: Министерство туризма СО

Проект стартовал на территории глэмпинг-парка "Лисички-сестрички", который получил грантовую поддержку министерства туризма Самарской области в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Организатором выступила АНО "Центр туризма и отдыха У-РА" при содействии министерства экономического развития региона.

В июне участники проекта - семьи с детьми - отправились в экологический поход по Самарской Луке, где не только насладились природой, но и узнали, как сохранить ее хрупкую красоту. Для ребят и их родителей организовали встречи с экспертами, рассказавшими о влиянии человека на окружающую среду и важности защиты уникального природного уголка региона, квест-экскурсию по красивейшим местам села Ширяево: на Попову гору и в ширяевские штольни. Ребята вместе со взрослыми приняли участие в творческих мастер-классах - экорисунок, благоустройство территории и роспись по дереву и ткани.

Через увлекательные экопоходы, познавательные акции и марафоны проект учит целые семьи жить в гармонии с природой, превращая экологические принципы в полезные повседневные привычки.

"Особенность проекта в том, что дети сначала сами учатся заботиться о природе, а затем передают эти знания взрослым", - отмечает руководитель проекта Виктория Прохорова-Боргест.

Проектом предусмотрена целая серия экологических уроков, викторин, конкурсов рисунков, посвященных защите окружающей среды.

"Такие инициативы помогают прививать детям любовь к природе, развивать экологически-туристический потенциал региона и создавать условия для комфортного и устойчивого развития туристической отрасли", - прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

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