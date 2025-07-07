"Тольяттиазот" поддержал экологическую инициативу жителей Тольятти

Проект территориального общественного самоуправления № 5 (ТОС-5) "Мы выбираем раздельный сбор отходов!" получил поддержку "Тольяттиазота" в рамках конкурса "Химия добра". Инициатива, направленная на сохранение окружающей среды, была реализована в Комсомольском районе Тольятти.

Грантовые средства, выделенные компанией в 2024 году, позволили обустроить специализированную контейнерную площадку для сортировки пластика, бумаги и бытового мусора. Для этих целей были также приобретены контейнеры с маркировкой по видам отходов.

Предваряла внедрение практики разъяснительная работа, включающая размещение информации на квитанциях по оплате коммунальных услуг, объявлениях в подъездах, социальных сетях и чатах. Жителям объясняли правила отделения фракций и возможности применения переработанных отходов. Экологическая инициатива была распространена на шесть многоквартирных домов по улице Коммунистической.

Ход реализации проекта оценили представители "Тольяттиазота", администрации г. о. Тольятти и общественности. В планах у авторов экоинициативы — увеличение числа отсортированных фракций, а также проведение мастер-классов с региональным оператором по вывозу мусора и совместных мероприятий с волонтерами экологических организаций.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" на протяжении многих лет поддерживает общественные инициативы в области экологии. Это касается и благоустройства территорий, и восстановления лесов, и экопросвещения. Активное участие в мероприятиях, направленных на сохранение природы, принимают сотрудники предприятия — в очистке водоохранных зон, восполнении биоресурсов Волги, высадке деревьев на месте пожаров и субботниках по раздельному сбору мусора. Комплексный подход в этом вопросе и консолидация усилий различных организаций позволит минимизировать загрязнение окружающей среды".