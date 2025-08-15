16+
Экология Общество

В реке Падовка выявили превышение концентрации аммония и нитритов

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В реке Падовка в Кинельском районе были установлены значительные превышения массовых концентраций аммония и нитритов, сообщает ГБУ СО "Природоохранный центр".

Напомним, ранее местные жители пожаловались на резкий неприятный запах от реки, а также замор рыбы. Они выдвинули версию, что в водоем могли попасть стоки из очистных сооружений поселка.

"27 и 31 июля сотрудники ГБУ СО "Природоохранный центр", совместно с представителями министерства природных ресурсов и экологии Самарской области, а также Следственного отдела по городу Кинелю, осуществили выезды на объект. Было отобрано 12 проб природной поверхностной воды из р. Падовка на протяжении реки от устья до истока и три пробы сточной воды. Затем были проведены 75 лабораторных исследований на предмет загрязнения данного водного объекта хозяйственно-фекальными и промышленными стоками, в результате чего были установлены значительные превышения массовых концентраций аммония и нитритов", — сообщает ГБУ СО "Природоохранный центр".

Результаты исследований и экспертные заключения переданы в министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.

