В реке Падовка выявили превышение концентрации аммония и нитритов

В реке Падовка в Кинельском районе были установлены значительные превышения массовых концентраций аммония и нитритов, сообщает ГБУ СО "Природоохранный центр".
Напомним, ранее местные жители пожаловались на резкий неприятный запах от реки, а также замор рыбы. Они выдвинули версию, что в водоем могли попасть стоки из очистных сооружений поселка.
"27 и 31 июля сотрудники ГБУ СО "Природоохранный центр", совместно с представителями министерства природных ресурсов и экологии Самарской области, а также Следственного отдела по городу Кинелю, осуществили выезды на объект. Было отобрано 12 проб природной поверхностной воды из р. Падовка на протяжении реки от устья до истока и три пробы сточной воды. Затем были проведены 75 лабораторных исследований на предмет загрязнения данного водного объекта хозяйственно-фекальными и промышленными стоками, в результате чего были установлены значительные превышения массовых концентраций аммония и нитритов", — сообщает ГБУ СО "Природоохранный центр".
Результаты исследований и экспертные заключения переданы в министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.
Последние комментарии
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться