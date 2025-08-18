16+
Экология Общество

В Самарской области произошел замор рыбы в двух озерах

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Минприроды Самарской области сообщило о заморе рыбы в двух озерах на территории региона.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Одно ЧП произошло на озере Лебяжье. Администрация Волжского района исследует причины загрязнения в рамках переданных полномочий по экологическому надзору. Вопрос на контроле природоохранной прокуратуры.

Второй случай выявлен на озере Машкино. Администрация Тольятти провела обследование акватории и прилегающей территории. Признаков антропогенного воздействия на водный объект не выявлено.

Лаборатория "Приволжского УГМС" взяла пробы воды. Выявлены незначительные превышения ПДК по фенолу, что может быть результатом биохимических процессов на фоне высокой температуры воздуха.

"Промышленных предприятий возле объекта нет. В качестве мер профилактики администрацией Тольятти ведется работа по установлению собственников земельных участков, расположенных в водоохранной зоне озера, и внесению в их адрес предостережений о необходимости соблюдения обязательных требований", — говорится в сообщении минприроды.

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

