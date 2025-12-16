Ноутбук, смарт-часы, принтер: Вячеслав Федорищев снял детские открытки с "Елки желаний"

Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". В Самарской области она проводится традиционно уже много лет. На новогодних елках размещаются пожелания детей из многодетных малообеспеченных семей, приемных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников социальных учреждений, детей участников СВО, детей с ограниченными возможностями здоровья.
В фойе здания правительства Самарской области ежегодно устанавливается новогодняя елка, украшенная открытками с пожеланиями ребят. В этом году на ней размещены 70 таких открыток.
Вячеслав Федорищев снял несколько открыток, чтобы исполнить новогодние мечты ребят. Например, 12-летняя Яна из Сергиевского района попросила у Деда Мороза смарт-часы, 10-летний Николай из Волжского района хотел бы получить в подарок цветной принтер, а 12-летняя Мария из Самары — ноутбук.
Глава региона отметил, что техника наверняка поможет ребятам в учебе. Желания детей обязательно будут исполнены.
"Доброе дело может сделать каждый. "Елки желаний" установлены во всех городах и районах Самарской области. Приглашаю коллег по правительству и муниципалитетам, социально ответственный бизнес, жителей региона присоединиться к акции", — сказал он.
Адреса размещения "Елок желаний" можно посмотреть по ссылке.
