В 2025 г. лесная охрана Самарской области выявила 50 незаконных рубок

По состоянию на конец ноября 2025 г. самарская лесоохрана зафиксировала 50 незаконных рубок, 46 из которых - рубка сухостойных деревьев, что является административным правонарушением. Еще четыре случая - преступления, которые наказываются по статье 260 УК РФ. Общий ущерб лесному хозяйству региона составил 1,3 млн рублей.

"Не имеет никакого значения, молодое дерево или старое, - нельзя просто так прийти и спилить дерево в лесу. Нарушитель, который незаконно срубил дерево, не только привлекается к ответственности, но и, по закону, должен возместить нанесенный ущерб", - объясняет министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.

Охрана лесов ведется в соответствии с федеральным проектом "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие". Для выявления и пресечения незаконных рубок и других нарушений территорию 16 лесничеств патрулирует 251 инспектор лесной охраны минприроды по более чем 600 разработанным маршрутам. В помощь работникам лесной охраны привлечены 115 общественных инспекторов. Также ежегодно совместно с правоохранительными органами проводятся операции "Лесовоз" и "Пилорама".

"У нас организованы такие рейдовые мероприятия для проверки спецтехники, перевозящей древесину. У водителя должны быть сопроводительные документы на груз, которые отражены в федеральной системе лесного комплекса. Если документов нет, то транспорт задерживается до выяснения обстоятельств. Как правило, встречается транзитная древесина из других регионов, которая заготовлена по закону. Также на территории нашего региона нет незаконных пилорам", - добавил министр.

Кроме патрулирования, минприроды региона использует данные космического дистанционного мониторинга, которые позволяют отслеживать изменения в лесах. По информации со спутниковых съемок специалисты выезжают по координатам. Чаще всего изменения связаны с расчисткой участков под посадку леса или санитарной рубкой. Свой вклад вносит и цифровизация лесного комплекса, благодаря чему реализация незаконной древесины становится невозможной.