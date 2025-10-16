"Тольяттиазот" провел акцию по восполнению биоресурсов Волги

Сотрудники "Тольяттиазота" выпустили в Саратовское водохранилище около 12 500 молоди сазана — рыбы ценной породы. Традиционная экологическая акция по сохранению биоразнообразия прошла в селе Винновка Самарской области.

Мероприятие состоялось под контролем представителей Самарского территориального управления Росрыболовства и специалистов отдела охраны окружающей среды ТОАЗа. В этом году к акции присоединились старшеклассники школ № 15 и 25 Тольятти — победители первых двух сезонов профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ". Предваряла выпуск молоди викторина на знание экологии и истории родного края.

Мальки ценного вида рыбы были выращены в рыбоводческом хозяйстве при Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре. Сазан — перспективный объект для восстановления популяций. Отличительными чертами этой породы являются способность быстро набирать вес, высокая плодовитость и важное значение в пищевой цепи водоема.

В естественную среду обитания молодь была отправлена по достижению размера в 5–7 см. Общий вес выпущенного сазана составил более 250 кг.

Программа по восполнению биоресурсов Волги реализуется "Тольяттиазотом" на протяжении 17 лет. За это время при поддержке Компании в Саратовское водохранилище было выпущено более 300 тыс. мальков рыбы различных ценных пород.

Алена Лукьянова, начальник отдела охраны окружающей среды АО "ТОАЗ":

"Данная экологическая акция входит в перечень мероприятий по сохранению биоразнообразия в регионе присутствия "Тольяттиазота" и является частью масштабной природоохранной деятельности компании. Экосистему Самарской области ТОАЗ поддерживает зелеными инициативами — посадкой леса, очисткой заповедных зон, а также финансированием общественных проектов по созданию экологических троп, раздельному сбору мусора и экопросвещению подрастающего поколения. И сегодня мы вовлекаем школьников в инициативы по сохранению окружающей среды, чтобы завтра они сами заботились о планете и богатстве ее ресурсов и природы".