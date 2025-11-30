Спрос на машины с пробегом в Поволжье вырос на 21%

В Самаре состоялась региональная конференция "Хараба Тур", организованная совместно с Авито Авто. Мероприятие объединило профессиональных продавцов и дилеров Поволжья для обсуждения текущей ситуации на вторичном рынке, актуальных вызовов и практических решений для повышения эффективности продаж.

По данным Авито Авто, осенью 2025 г. в Поволжье наблюдается оживление на рынке автомобилей с пробегом. В октябре спрос на автомобили у профессиональных продавцов увеличился на 21,1% по сравнению с августом. Такая тенденция обусловлена как сезонным спросом, так и снижением ключевой ставки.

В Самарской области в сентябре–октябре спрос вырос на 13,6% по сравнению с июлем-августом. Наибольший рост показали автомобили марок Haval (+49,8%), Opel (+40%), Toyota (+38,5%), Honda (+33,5%) и Lexus (+27,7%). В срезе моделей более чем в полтора раза вырос спрос на Nissan Qashqai (+70,8%), Kia Rio (+65,5%), Lada 4×4 (+64,4%), Toyota RAV4 (+57,4%), BMW 5 серии (+56,9%) и 3 серии (+54,9%), а также на Opel Astra (+54,7%).

При этом топ самых востребованных авто остается практически неизменным с 2024 года. Первые четыре позиции занимают Lada Priora, Lada Granta, Lada Kalina и Lada Vesta. При этом Lada 2114 Samara в этом году вытеснила с пятого места Kia Rio.

Сооснователь сервисов Haraba и "Автохаб" Гаджи Курбанов подчеркнул, что на рынке автомобилей с пробегом в Самарской и окружающих областях наблюдается интересное распределение игроков. Частные лица занимают лидирующую позицию по количеству объявлений (62%), что, по мнению эксперта, является признаком развитого рынка. Профессиональные продавцы и дилеры в сумме размещают менее 40% объявлений, что указывает на потенциал для роста и развития профессиональных игроков.

Курбанов также отметил, что официальные дилеры в среднем продают автомобили в более высоком ценовом сегменте- средняя стоимость 1 555 120 рублей. В то время как у профессиональных продавцов авто с пробегом этот показатель составляет 1 066 283 руб., а у частников — 817 658 рублей. Интересно, что средние сроки продажи автомобилей у дилеров и профессиональных продавцов примерно одинаковы (около 20-23 дней), а частники не торопятся с продажей своих авто.

Однако эксперт обратил внимание на то, что профессиональные продавцы получают на 36% меньше целевых звонков, чем дилеры, и пропускают почти в два раза больше звонков. Это может свидетельствовать о проблемах с обработкой входящих обращений и упущенных возможностях.

"Времена изменились, теперь рынок покупателя, а не рынок продавца, и нам надо уметь качественно закрывать встречи и сделки", — говорит Гаджи Курбанов.

Одним из ключевых трендов рынка является растущая конкуренция со стороны частных продавцов, доля предложений от которых превысила 63% в третьем квартале 2025 года. В таких условиях профессионалам необходимо уделять особое внимание качеству сервиса и репутации.

По данным Авито Авто, 77% покупателей изучают профиль продавца и отзывы о нем, а 45% готовы контактировать с продавцом, прошедшим верификацию на платформе. "Зеленый" уровень репутации позволяет увеличить количество входящих звонков и сообщений на 30%.

Цифровизация также играет важную роль: 85% покупателей предпочитают подбирать авто и общаться онлайн. Профессиональным продавцам необходимо перестраивать процессы и активно работать с чатами, где сосредотачивается все больше потенциальных клиентов.

Партнером конференции выступила федеральная автомобильная система Pango cars, которая представила свой опыт экспертизы тысячи дилерских центров и предложила аукцион, как инструмент для решения проблем дилеров с дефицитом оборотного капитала. Ожидается, что новый инструмент предоставит возможность дилерам быстро вернуть средства в оборот и минимизировать затраты (среднее время продажи машины через аукцион — 5-6 дней с момента выставления на торги).