16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Спрос на машины с пробегом в Поволжье вырос на 21% На одной волне с надежным интернетом: Дом.ру представил роутеры собственной разработки Завершилось длившееся 10 лет банкротство банка "Волга-Кредит" В Самарской области запустят программу поддержки малого судостроения В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Экономика и бизнес

Спрос на машины с пробегом в Поволжье вырос на 21%

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре состоялась региональная конференция "Хараба Тур", организованная совместно с Авито Авто. Мероприятие объединило профессиональных продавцов и дилеров Поволжья для обсуждения текущей ситуации на вторичном рынке, актуальных вызовов и практических решений для повышения эффективности продаж.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

По данным Авито Авто, осенью 2025 г. в Поволжье наблюдается оживление на рынке автомобилей с пробегом. В октябре спрос на автомобили у профессиональных продавцов увеличился на 21,1% по сравнению с августом. Такая тенденция обусловлена как сезонным спросом, так и снижением ключевой ставки. 

В Самарской области в сентябре–октябре спрос вырос на 13,6% по сравнению с июлем-августом. Наибольший рост показали автомобили марок Haval (+49,8%), Opel (+40%), Toyota (+38,5%), Honda (+33,5%) и Lexus (+27,7%). В срезе моделей более чем в полтора раза вырос спрос на Nissan Qashqai (+70,8%), Kia Rio (+65,5%), Lada 4×4 (+64,4%), Toyota RAV4 (+57,4%), BMW 5 серии (+56,9%) и 3 серии (+54,9%), а также на Opel Astra (+54,7%). 

При этом топ самых востребованных авто остается практически неизменным с 2024 года. Первые четыре позиции занимают Lada Priora, Lada Granta, Lada Kalina и Lada Vesta. При этом Lada 2114 Samara в этом году вытеснила с пятого места Kia Rio.

Сооснователь сервисов Haraba и "Автохаб" Гаджи Курбанов подчеркнул, что на рынке автомобилей с пробегом в Самарской и окружающих областях наблюдается интересное распределение игроков. Частные лица занимают лидирующую позицию по количеству объявлений (62%), что, по мнению эксперта, является признаком развитого рынка. Профессиональные продавцы и дилеры в сумме размещают менее 40% объявлений, что указывает на потенциал для роста и развития профессиональных игроков.

Курбанов также отметил, что официальные дилеры в среднем продают автомобили в более высоком ценовом сегменте- средняя стоимость 1 555 120 рублей. В то время как у профессиональных продавцов  авто с пробегом этот показатель составляет 1 066 283 руб., а у частников — 817 658 рублей. Интересно, что средние сроки продажи автомобилей у дилеров и профессиональных продавцов примерно одинаковы (около 20-23 дней), а частники не торопятся с продажей своих авто.

Однако эксперт обратил внимание на то, что профессиональные продавцы получают на 36% меньше целевых звонков, чем дилеры, и пропускают почти в два раза больше звонков. Это может свидетельствовать о проблемах с обработкой входящих обращений и упущенных возможностях.

"Времена изменились, теперь рынок покупателя, а не рынок продавца, и нам надо уметь качественно закрывать встречи и сделки", — говорит Гаджи Курбанов.

Одним из ключевых трендов рынка является растущая конкуренция со стороны частных продавцов, доля предложений от которых превысила 63% в третьем квартале 2025 года. В таких условиях профессионалам необходимо уделять особое внимание качеству сервиса и репутации.

По данным Авито Авто, 77% покупателей изучают профиль продавца и отзывы о нем, а 45% готовы контактировать с продавцом, прошедшим верификацию на платформе. "Зеленый" уровень репутации позволяет увеличить количество входящих звонков и сообщений на 30%.

Цифровизация также играет важную роль: 85% покупателей предпочитают подбирать авто и общаться онлайн. Профессиональным продавцам необходимо перестраивать процессы и активно работать с чатами, где сосредотачивается все больше потенциальных клиентов.

Партнером конференции выступила федеральная автомобильная система Pango cars, которая представила свой опыт экспертизы тысячи дилерских центров и предложила аукцион, как инструмент для решения проблем дилеров с дефицитом оборотного капитала. Ожидается, что новый инструмент предоставит возможность дилерам быстро вернуть средства в оборот и минимизировать затраты (среднее время продажи машины через аукцион — 5-6 дней с момента выставления на торги). 

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:25 Инвесторы предлагают построить в Самаре канатную дорогу через Волгу

Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30