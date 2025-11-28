16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ Мои Инвестиции признаны лучшим сервисом инвестконсультирования CARCADE продолжает укреплять позиции на деловом рынке: участие в ключевых отраслевых событиях ноября 2025 года Завершилось длившееся 10 лет банкротство банка "Волга-Кредит" Авито: на празднование Нового года средний самарец планирует потратить около 11 тыс. рублей Рассказывает "КонсультантПлюс": можно ли снизить неустойку и проценты за пользование коммерческим кредитом?

Финансы Экономика и бизнес

CARCADE продолжает укреплять позиции на деловом рынке: участие в ключевых отраслевых событиях ноября 2025 года

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Лизинговая компания CARCADE активно расширяет сеть деловых контактов, участвуя в ведущих бизнес-форумах по всей России. В течение ноября представители компании приняли участие в ряде мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, поддержку малого и среднего бизнеса, а также укрепление взаимодействия с партнёрами в регионах.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

11 ноября представители CARCADE приняли участие в "Альфа Конфе 2025" в Кирове — серии масштабных встреч для предпринимателей, где обсуждались ключевые принципы мышления и развития бизнеса.

12 ноября в Иркутске компания посетила IV Форум женщин-предпринимателей, направленный на развитие женского лидерства и создание системы поддержки бизнеса, возглавляемого женщинами.

С 19 по 21 ноября CARCADE стала участником форума "Дни ритейла в Сибири" в Новосибирске, где собрались ведущие эксперты региона для обсуждения развития сферы розничной торговли.

20 ноября во Владивостоке представители компании посетили Бизнес Фест, включавший лекции, практические кейсы и консультации для предпринимателей.

Месяц завершился участием во Всероссийской конференции "Малая и средняя торговля в России 2025", прошедшей 27 ноября в Москве. В ходе пленарных заседаний обсуждались новые реалии развития торговых форматов и пути повышения эффективности малого бизнеса.

Активное присутствие CARCADE на этих площадках позволило компании обменяться опытом с отраслевыми ассоциациями и бизнесом, а также продемонстрировать возможности лизинга как современного инструмента поддержки предпринимательства и обновления автопарков.

"Мы видим, что сегодня предприниматели ищут не просто финансирование, а надёжного партнёра, который поможет развивать бизнес комплексно. Наше участие в деловых форумах — это не только способ заявить о себе, но и возможность услышать реальные потребности клиентов, чтобы совершенствовать наши продукты и сервисы", — отмечает Мария Вольнова, директор департамента маркетинга и развития ООО "Каркаде".

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5zD1F8M

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30