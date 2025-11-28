CARCADE продолжает укреплять позиции на деловом рынке: участие в ключевых отраслевых событиях ноября 2025 года

Лизинговая компания CARCADE активно расширяет сеть деловых контактов, участвуя в ведущих бизнес-форумах по всей России. В течение ноября представители компании приняли участие в ряде мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, поддержку малого и среднего бизнеса, а также укрепление взаимодействия с партнёрами в регионах.

11 ноября представители CARCADE приняли участие в "Альфа Конфе 2025" в Кирове — серии масштабных встреч для предпринимателей, где обсуждались ключевые принципы мышления и развития бизнеса.

12 ноября в Иркутске компания посетила IV Форум женщин-предпринимателей, направленный на развитие женского лидерства и создание системы поддержки бизнеса, возглавляемого женщинами.

С 19 по 21 ноября CARCADE стала участником форума "Дни ритейла в Сибири" в Новосибирске, где собрались ведущие эксперты региона для обсуждения развития сферы розничной торговли.

20 ноября во Владивостоке представители компании посетили Бизнес Фест, включавший лекции, практические кейсы и консультации для предпринимателей.

Месяц завершился участием во Всероссийской конференции "Малая и средняя торговля в России 2025", прошедшей 27 ноября в Москве. В ходе пленарных заседаний обсуждались новые реалии развития торговых форматов и пути повышения эффективности малого бизнеса.

Активное присутствие CARCADE на этих площадках позволило компании обменяться опытом с отраслевыми ассоциациями и бизнесом, а также продемонстрировать возможности лизинга как современного инструмента поддержки предпринимательства и обновления автопарков.

"Мы видим, что сегодня предприниматели ищут не просто финансирование, а надёжного партнёра, который поможет развивать бизнес комплексно. Наше участие в деловых форумах — это не только способ заявить о себе, но и возможность услышать реальные потребности клиентов, чтобы совершенствовать наши продукты и сервисы", — отмечает Мария Вольнова, директор департамента маркетинга и развития ООО "Каркаде".