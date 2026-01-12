16+
Сбер составил рейтинг самых вежливых городов России

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
75% россиян считают благодарность важной частью культуры своего региона. Так, больше половины жителей Санкт-Петербурга (53%) считают уровень вежливости в городе выше среднего по стране. В Москве 84% респондентов отмечают, что в их окружении принято благодарить даже за небольшую помощь, а 92% жителей Самары — отвечать "спасибо" на комплимент.

К Международному дню "спасибо", 11 января, Сбер и Аналитический центр НАФИ провели исследование культуры благодарности в 16 городах-миллионниках России. На основе полученных данных был рассчитан индекс, оценивающий готовность жителей выражать благодарность и распространённость этой практики в повседневном общении. Лидерами рейтинга городов стали Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Москва.

Исследование показало, что культура благодарности в стране носит устойчивый и регулярный характер. Большинство россиян (92%) легко выражают благодарность в повседневных ситуациях, а 64% респондентов слышат слова благодарности в своём окружении ежедневно или несколько раз в неделю. При этом 81% опрошенных отметили, что в их семьях принято благодарить друг друга.

Россияне считают обязательным говорить "спасибо" в профессиональных и бытовых случаях, а также при получении услуг. Так, 78% благодарят курьеров при доставке заказов, 66% — коллег за помощь в работе, 61% — когда им придерживают дверь, 52% — при получении платных услуг. Каждый третий ассоциирует слово "спасибо" с зелёным цветом — такой вариант выбрали 34% участников опроса. Реже благодарность связывают с жёлтым (19%), красным (13%), белым (12%) и синим цветами (6%).

В рамках того же исследования оценивалась осведомлённость о программах лояльности. Наиболее высокий уровень спонтанного знания продемонстрировала "СберСпасибо", а затем программы крупных ретейлеров и маркетплейсов. Программу лояльности "СберСпасибо" участники опроса чаще всего описывали как выгодную и удобную, отмечая её практическую пользу.

Сергей Исаев, директор дивизиона "Лояльность" Сбербанка:

"В 2026 году одним из ключевых направлений развития СберСпасибо станет создание более персонализированного и эксклюзивного клиентского опыта. Исследование помогает нам глубже понять, как благодарность проявляется в повседневной жизни и какие формы она принимает — такие инсайты важны для формирования долгосрочной лояльности. Мы видим большой потенциал в механиках, которые позволяют использовать бонусы как простой и понятный способ выразить личную благодарность".

Исследование "Индекс благодарности" проведено Аналитическим центром НАФИ в декабре 2025 года в преддверии Международного дня "спасибо" (11 января 2026 года). В ходе онлайн-опроса (CAWI) было опрошено 3 516 респондентов в возрасте 18 лет и старше из 16 городов-миллионников России. Итоговый показатель для каждого города формируется путём нормализации ответов респондентов в шкалу от 0 до 100 пунктов.

