CARCADE продлевает новогодние скидки на транспорт с пробегом

Лизинговая компания CARCADE объявляет о продлении новогодней распродажи транспорта с пробегом из собственного автопарка. Воспользоваться специальными условиями клиенты смогут до 31 января 2026 года.

В рамках акции действует гибкая система скидок, зависящая от количества приобретаемой техники. При покупке от одной до четырёх единиц транспорта предоставляется скидка 5%, а при приобретении пяти и более транспортных средств размер выгоды увеличивается до 10%.

Вся техника находится в собственности CARCADE, имеет полностью прозрачную юридическую историю и прошла необходимую проверку. Транспорт доступен для осмотра на специализированных площадках компании. Клиенты могут выбрать удобный формат сделки — оформить покупку в лизинг или приобрести транспорт по договору купли-продажи. Ассортимент включает легковые автомобили марок Haval, Omoda, Tenet, специальную технику брендов SANY, XCMG, LOVOL, мототехнику, а также другие популярные модели.

В рамках распродажи доступны выгодные предложения на популярные модели. Так, экскаватор Liugong CL G936E можно приобрести за 12 132 900 рублей; кроссовер Chery Tiggo 8 PRO MAX доступен по цене 3 202 760 рублей; стоимость фронтального погрузчика Lovol FL956 составит 5 407 400 рублей.

Ознакомиться с полным перечнем доступных транспортных средств можно на сайте компании.